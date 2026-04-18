Силы обороны разгромили командный пункт оккупантов ударом HIMARS. ВИДЕО

Бойцы Сил обороны совместно с соседними подразделениями нанесли удар по вражескому командному пункту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала украинские пилоты обстреляли с помощью FPV-дрона припаркованный автомобиль возле объекта.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После этого по самому зданию был нанесен удар с помощью HIMARS.

Отмечается, что завершающим этапом стал обстрел кассетными боеприпасами пехоты противника, которая пыталась покинуть позиции.

Кадры совместной боевой работы сняты операторами БПЛА "Лелека".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты "Lasar’s Group" НГУ разбомбили скопление РСЗО БМ-30 "Смерч" в тылу противника в Луганской области. ВИДЕО

Смотрите также: ВСУ уничтожили САУ "Мста-С" и гаубицы Д-30 на территории РФ. ВИДЕО