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Силы обороны разгромили командный пункт оккупантов ударом HIMARS. ВИДЕО

Бойцы Сил обороны совместно с соседними подразделениями нанесли удар по вражескому командному пункту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала украинские пилоты обстреляли с помощью FPV-дрона припаркованный автомобиль возле объекта.

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После этого по самому зданию был нанесен удар с помощью HIMARS.

Отмечается, что завершающим этапом стал обстрел кассетными боеприпасами пехоты противника, которая пыталась покинуть позиции.

Кадры совместной боевой работы сняты операторами БПЛА "Лелека".

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армия РФ (23381) уничтожение (10295) ВСУ (8041) дроны (7671) HIMARS (305)
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