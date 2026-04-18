7 100 4
Силы обороны разгромили командный пункт оккупантов ударом HIMARS. ВИДЕО
Бойцы Сил обороны совместно с соседними подразделениями нанесли удар по вражескому командному пункту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала украинские пилоты обстреляли с помощью FPV-дрона припаркованный автомобиль возле объекта.
После этого по самому зданию был нанесен удар с помощью HIMARS.
Отмечается, что завершающим этапом стал обстрел кассетными боеприпасами пехоты противника, которая пыталась покинуть позиции.
Кадры совместной боевой работы сняты операторами БПЛА "Лелека".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль