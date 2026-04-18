Пилоты "Lasar’s Group" НГУ разбомбили скопление РСЗО БМ-30 "Смерч" в тылу противника в Луганской области. ВИДЕО

Подразделение Lasar’s Group Национальной гвардии Украины продолжает охоту на реактивные системы залпового огня противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в начале апреля бойцы провели спецоперацию в Луганской области и нанесли удары по скоплению БМ-30 "Смерч", которое находилось глубоко в тылу врага.

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Операция была проведена во взаимодействии с Региональным центром РЭР "Север", который предоставил данные об активности российской техники. Благодаря работе аналитиков и аэроразведки удалось идентифицировать цели.

В результате ударов уничтожены БМ-30 "Смерч", комплекс управления огнем "Слепок-1" и транспортно-заряжающая машина. Еще одна реактивная система была повреждена.

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