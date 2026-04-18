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Пілоти "Lasar’s Group" НГУ розбомбили скупчення РСЗВ БМ-30 "Смерч" у ворожому тилу на Луганщині. ВIДЕО

Підрозділ Lasar’s Group Національної гвардії України продовжує полювання на реактивні системи залпового вогню противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на початку квітня бійці провели спецоперацію на Луганщині та завдали ударів по скупченню БМ-30 "Смерч", яке перебувало глибоко в тилу ворога.

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Операцію реалізували у взаємодії з Регіональним центром РЕР "Північ", який надав дані про активність російської техніки. Завдяки роботі аналітиків і аеророзвідки вдалося ідентифікувати цілі.

У результаті ударів знищено БМ-30 "Смерч", комплекс управління вогнем "Слепок-1" та транспортно-заряджальну машину. Ще одну реактивну систему було уражено.

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Автор: 

армія рф (21601) спецпризначенці (270) знищення (10615) Національна гвардія НГУ (1825) дрони (8776) Луганська область (4959)
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