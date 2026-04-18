ЗСУ знищили САУ "Мста-С" і гаубиці Д-30 на території РФ. ВIДЕО
Воїни 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців уразили на території Росії чотири артилерійські системи противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
Зокрема, знищено дві самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С" та дві причіпні гаубиці Д-30.
У командуванні зазначили, що це зменшило вогневі можливості ворога на напрямку.
"Мінус вогнева спроможність ворога на напрямку. Кордон не рятує від відплати. Полювання триває!" - наголосили у Сухопутних військах.
Що передувало?
Бійці 23-ї бригади "Хортиця" Національної гвардії України завдали ударів по глибокому тилу противника на Запорізькому напрямку. На тимчасово окупованій території пілоти бригади знищили ворожу радіолокаційну станцію 35Н6 "Каста".
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