ЗСУ знищили САУ "Мста-С" і гаубиці Д-30 на території РФ. ВIДЕО

Воїни 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців уразили на території Росії чотири артилерійські системи противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

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Зокрема, знищено дві самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С" та дві причіпні гаубиці Д-30.

У командуванні зазначили, що це зменшило вогневі можливості ворога на напрямку.

"Мінус вогнева спроможність ворога на напрямку. Кордон не рятує від відплати. Полювання триває!" - наголосили у Сухопутних військах.

Що передувало?

Бійці 23-ї бригади "Хортиця" Національної гвардії України завдали ударів по глибокому тилу противника на Запорізькому напрямку. На тимчасово окупованій території пілоти бригади знищили ворожу радіолокаційну станцію 35Н6 "Каста".

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