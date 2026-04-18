ВСУ уничтожили САУ "Мста-С" и гаубицы Д-30 на территории РФ. ВИДЕО
Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев уничтожили на территории России четыре артиллерийские системы противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.
В частности, уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" и две прицепные гаубицы Д-30.
В командовании отметили, что это уменьшило огневые возможности врага на этом направлении.
"Минус огневая мощь врага на этом направлении. Граница не спасает от возмездия. Охота продолжается!", - подчеркнули в Сухопутных войсках.
Что предшествовало?
Бойцы 23-й бригады "Хортица" Национальной гвардии Украины нанесли удары по глубокому тылу противника на Запорожском направлении. На временно оккупированной территории пилоты бригады уничтожили вражескую радиолокационную станцию 35Н6 "Каста".
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