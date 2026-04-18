Сили оборони розгромили командний пункт окупантів ударом HIMARS. ВIДЕО
Бійці Сил оборони у взаємодії з суміжними підрозділами завдали удару по ворожому командному пункту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку українські пілоти відпрацювали FPV-дроном по припаркованій автівці біля об’єкта.
Після цього по самій будівлі було завдано удару з HIMARS.
Зазначається, що завершальним етапом став обстріл касетними боєприпасами по піхоті противника, яка намагалася залишити позиції.
Кадри спільної бойової роботи зафільмовані операторами БпЛА "Лелека".
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