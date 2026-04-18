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Новини Відео Атака дронів на Одесу Збиття шахедів Знищення російських безпілотників
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Екіпажі літаків Як-52 збили 8 російських БпЛА в небі над Одещиною. ВIДЕО

Пілоти 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" під час однієї з російських атак знищили ворожі безпілотники в небі над Одеською областю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі літаків Як-52 майстерно перехопили та збили дрони-камікадзе, "Шахеди" та розвідувальні БпЛА противника у повітрі.

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Літаки Як-52 є важливим елементом протидії безпілотній загрозі та демонструють високу ефективність у боротьбі з ворожими дронами.

В результаті бойової роботи уражено 8 російських БпЛА.

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Одеська область (4054) літак (3137) знищення (10615) ЗСУ (9053) дрони (8776) Шахед (2355)
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Топ коментарі
+13
дякую ! але шкода що немає щось більш ********* типа тукано, або можливо апач. Бо тут збиття відбувається візуально, і це небезпечно а то й неможливо у складних погодних умовах.
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18.04.2026 16:16 Відповісти
+8
Красавчики! Браво!
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18.04.2026 16:18 Відповісти
+8
прекрасно !
Україна - лідер по бпла-перехоплювачам, збиває шахеди а ля "барон россо" Першої світової.
Видайте ще пілотам маузери і залізні сковорідки під сраку.

маючи міліардні доларові бюджети на зброю, ЗЄльона влада не напружується по розробці бодай якоїсь прицільної станції і встановлення кулеметів в малу авіацію.

а навіщо, якщо корупційні дружбани ЗЄлі жахнуть одразу українськими Петріотами ?

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18.04.2026 16:29 Відповісти

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