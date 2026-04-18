Екіпажі літаків Як-52 збили 8 російських БпЛА в небі над Одещиною. ВIДЕО

Пілоти 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" під час однієї з російських атак знищили ворожі безпілотники в небі над Одеською областю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі літаків Як-52 майстерно перехопили та збили дрони-камікадзе, "Шахеди" та розвідувальні БпЛА противника у повітрі.

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Літаки Як-52 є важливим елементом протидії безпілотній загрозі та демонструють високу ефективність у боротьбі з ворожими дронами.

В результаті бойової роботи уражено 8 російських БпЛА.

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