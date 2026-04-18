Екіпажі літаків Як-52 збили 8 російських БпЛА в небі над Одещиною. ВIДЕО
Пілоти 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" під час однієї з російських атак знищили ворожі безпілотники в небі над Одеською областю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі літаків Як-52 майстерно перехопили та збили дрони-камікадзе, "Шахеди" та розвідувальні БпЛА противника у повітрі.
Літаки Як-52 є важливим елементом протидії безпілотній загрозі та демонструють високу ефективність у боротьбі з ворожими дронами.
В результаті бойової роботи уражено 8 російських БпЛА.
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Україна - лідер по бпла-перехоплювачам, збиває шахеди а ля "барон россо" Першої світової.
Видайте ще пілотам маузери і залізні сковорідки під сраку.
маючи міліардні доларові бюджети на зброю, ЗЄльона влада не напружується по розробці бодай якоїсь прицільної станції і встановлення кулеметів в малу авіацію.
а навіщо, якщо корупційні дружбани ЗЄлі жахнуть одразу українськими Петріотами ?
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