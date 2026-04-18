Розвідники ГУР провели серію рейдів і зачистили позиції окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Бійці Департаменту активних дій ГУР МО України провели ефективні спецоперації на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за останній тиждень розвідники провели серію рейдів, під час яких знищили та зачистили позиції окупантів, де ті готувалися до наступальних дій.

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Для ураження укриттів, складів і логістичних маршрутів ворога активно застосовуються ударні дрони різних типів.

Зазначається, що дії воєнної розвідки суттєво ускладнюють маневри противника та стримують його просування в напрямку обласного центру.

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