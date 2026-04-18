Разведчики ГУР провели серию рейдов и зачистили позиции оккупантов в Запорожской области. ВИДЕО
Бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины провели эффективные спецоперации на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, за последнюю неделю разведчики провели серию рейдов, в ходе которых уничтожили и зачистили позиции оккупантов, где те готовились к наступательным действиям.
Для поражения укрытий, складов и логистических маршрутов врага активно применяются ударные дроны различных типов.
Отмечается, что действия военной разведки существенно затрудняют маневры противника и сдерживают его продвижение в направлении областного центра.
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