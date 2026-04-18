Разведчики ГУР провели серию рейдов и зачистили позиции оккупантов в Запорожской области. ВИДЕО

Бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины провели эффективные спецоперации на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за последнюю неделю разведчики провели серию рейдов, в ходе которых уничтожили и зачистили позиции оккупантов, где те готовились к наступательным действиям.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Для поражения укрытий, складов и логистических маршрутов врага активно применяются ударные дроны различных типов.

Отмечается, что действия военной разведки существенно затрудняют маневры противника и сдерживают его продвижение в направлении областного центра.

Смотрите также: Силы обороны разгромили командный пункт оккупантов ударом HIMARS. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты "Lasar’s Group" НГУ разбомбили скопления РСЗО БМ-30 "Смерч" в тылу противника в Луганской области. ВИДЕО