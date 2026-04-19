Дронари бригады "K-2" поразили АЗС в Лисичанске и уничтожили не менее 10 единиц техники оккупантов. ВИДЕО
Пилоты бригады "К-2" нанесли серию ударов по технике оккупантов в тылу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотники уничтожили логистическую технику вместе с личным составом на расстоянии от 17 до 67 километров от линии боевого столкновения.
Среди уничтоженных целей: 5 легковых автомобилей, 2 УАЗ "Буханка", 2 грузовых автомобиля и 1 мотоцикл.
Также на обнародованных кадрах зафиксировано поражение украинскими дронами вражеской АЗС в Лисичанске Луганской области.
