Дронарі бригади "K-2" уразили АЗС у Лисичанську та знищили щонайменше 10 одиниць техніки окупантів. ВIДЕО

Пілоти бригади "К-2" завдали серії ударів по техніці окупантів у тилу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотники знищили логістичну техніку разом з особовим складом на відстані від 17 до 67 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Серед знищених цілей: 5 легкових автомобілів, 2 УАЗ "Буханка", 2 вантажні автомобілі та 1 мотоцикл.

Також на оприлюднених кадрах зафіксовано ураження українськими дронами ворожої АЗС у Лисичанську Луганської області.

молодці!!!
19.04.2026 14:03 Відповісти
Не просто "знищили"... Там був "промисловий відстріл вовків"... Більше всього сподобалося, як кацап у кузові, з ДШК, себе вів - навіть не зреагував на дрон. Чи-то не чув, чи то "затупив"...
19.04.2026 14:13 Відповісти
 
 