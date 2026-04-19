Дронарі бригади "K-2" уразили АЗС у Лисичанську та знищили щонайменше 10 одиниць техніки окупантів. ВIДЕО

Пілоти бригади "К-2" завдали серії ударів по техніці окупантів у тилу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотники знищили логістичну техніку разом з особовим складом на відстані від 17 до 67 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Серед знищених цілей: 5 легкових автомобілів, 2 УАЗ "Буханка", 2 вантажні автомобілі та 1 мотоцикл.

Також на оприлюднених кадрах зафіксовано ураження українськими дронами ворожої АЗС у Лисичанську Луганської області.

