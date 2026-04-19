Бійці бригади "Сталевий кордон" розбили 2 штурмові групи рашистів та знищили гармати "Гіацинт-Б". ВIДЕО
Прикордонники "Сталевого кордону" знищили 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б" у тилу противника на відстані понад 20 кілометрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, також бійці зупинили дві ворожі штурмові групи на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.
Також українські захисники додають, що за результатами радіоперехоплень підтверджено ліквідацію 10 окупантів.
Відео опубліковано у соцмережах.
