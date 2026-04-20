Виведені з ладу: в ГУР показали ураження двох великих десантних кораблів РФ в окупованому Криму. ВIДЕО

У ніч з 18 на 19 квітня 2026 року майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" в тимчасово окупованому Криму завдали успішних ударів по двох великих десантних кораблях держави-агресора Росії - ВДК проєкту 775 "Ямал" та ВДК проєкту 1171 "Николай Фильченков".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Деталі

Як зазначається, момент удару ворожі кораблі, які належать до російського чорноморського флоту, перебували у Севастопольській бухті.

Дивіться також: Бійці бригади "Сталевий кордон" розбили 2 штурмові групи рашистів та знищили гармати "Гіацинт-Б". ВIДЕО

ВДК проєкту 775 "Ямал" - корабель 1988 року випуску, довжиною 112,5 метрів та здатністю перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість корабля - понад 80 мільйонів доларів.

ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков" - корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1 000 тонн, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість корабля - понад 70 мільйонів доларів.

За даними ГУР, обидва кораблі, які Росія використовувала у злочинній війні проти України, виведені з ладу.

У межах операції у тимчасово окупованому Севастополі розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію "Подльот-к1". Приблизна вартість комплексу РЛС становить 5 мільйонів доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти Сил оборони розтрощили замасковану зенітну установку ЗУ-23-2 окупантів на Півночі. ВIДЕО

