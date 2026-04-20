Виведені з ладу: в ГУР показали ураження двох великих десантних кораблів РФ в окупованому Криму. ВIДЕО

У ніч з 18 на 19 квітня 2026 року майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" в тимчасово окупованому Криму завдали успішних ударів по двох великих десантних кораблях держави-агресора Росії - ВДК проєкту 775 "Ямал" та ВДК проєкту 1171 "Николай Фильченков".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Деталі

Як зазначається,  момент удару ворожі кораблі, які належать до російського чорноморського флоту, перебували у Севастопольській бухті.

Дивіться також: Бійці бригади "Сталевий кордон" розбили 2 штурмові групи рашистів та знищили гармати "Гіацинт-Б". ВIДЕО

  • ВДК проєкту 775 "Ямал" - корабель 1988 року випуску, довжиною 112,5 метрів та здатністю перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість корабля - понад 80 мільйонів доларів.
  • ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков" - корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1 000 тонн, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість корабля - понад 70 мільйонів доларів.

За даними ГУР, обидва кораблі, які Росія використовувала у злочинній війні проти України, виведені з ладу.

У межах операції у тимчасово окупованому Севастополі розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію "Подльот-к1". Приблизна вартість комплексу РЛС становить 5 мільйонів доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти Сил оборони розтрощили замасковану зенітну установку ЗУ-23-2 окупантів на Півночі. ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше в СБУ повідомляли, що уражено 3 ворожі кораблі, РЛС і логістику ворога в окупованому Криму.

Топ коментарі
+5
Локатор не самая дорогах часть в РЛС!
20.04.2026 09:32 Відповісти
+4
20.04.2026 09:17 Відповісти
+3
- привет Storm Shadow , где летал ?
- летал я в Крым - ****** "Ямал" . !!

Було... Рік тому... "Пафтарили"...
20.04.2026 09:13 Відповісти
20.04.2026 09:13 Відповісти
20.04.2026 09:17 Відповісти
Новина чудова ,а чому вони не ввійшли в звіт Ген. штабу ?
20.04.2026 09:21 Відповісти
Мабуть тому, що ці корита вже були вражені раніше і не перебувають в бойовому стані. Тому їх і не вивели звідти. Може щось поремонтували, а сили оборони завітали привітатись
20.04.2026 09:32 Відповісти
А мені подльот к "Подльоту" сподобався. Ефективна х..ня! )))
20.04.2026 09:26 Відповісти
Локатор не самая дорогах часть в РЛС!
20.04.2026 09:32 Відповісти
Ну для 48Я6-К1 «Подльот» антенний кунг все таки сама дорога частина. Я думаю апаратний кунг з операторами та електронікою не такий дорогий, а електрогенераторна ще дешевша.
20.04.2026 09:46 Відповісти
Так частина уламків як раз униз і пішла.
20.04.2026 09:49 Відповісти
Совковое старье, стоит на приколе. Да, это тоже цель. Но для морального духа общества. Десанты сейчас не высаживают с моря при такой ситуации с дровами.
20.04.2026 11:55 Відповісти
ВСЬОГО на хЧФ на 24.02.22 було 14 ВДК (10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-6-9? ЗАЛИШОК=5+?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) ("Николай Фильченков") (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).

20.04.2026 14:08 Відповісти
Якшо це дрон з 5 кілограмами вибухівки то це майже нічого не визначає. Не розумію тіки заяв про те шо рашисти вивели чф з севастополя. А це шо.
20.04.2026 15:42 Відповісти
 
 