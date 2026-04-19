Пілоти Сил оборони розтрощили замасковану зенітну установку ЗУ-23-2 окупантів на Півночі. ВIДЕО
На Півночі прикордонники-оператори БпЛА завдали серію ударів дронами по позиціях противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, уражено 3 укриття, а також виведено з ладу ворожу вантажівку та кілька антен зв’язку.
Також пілоти Сил оборони виявили та знищили замасковану зенітну установку ЗУ-23-2 окупантів.
Бійці додають, що систематичне виявлення та ураження позицій противника не дає йому змоги накопичувати живу силу й артилерію для подальших наступальних дій.
Відео бойової роботи підрозділу опубліковано у телеграм-каналі ДПСУ.
