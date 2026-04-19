1 708 0
Пилоты Сил обороны разгромили замаскированную зенитную установку ЗУ-23-2 оккупантов на Севере. ВИДЕО
На севере пограничники-операторы БПЛА нанесли серию ударов с помощью дронов по позициям противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, были поражены 3 укрытия, а также выведены из строя вражеский грузовик и несколько антенн связи.
Также пилоты Сил обороны обнаружили и уничтожили замаскированную зенитную установку ЗУ-23-2 оккупантов.
Бойцы добавляют, что систематическое обнаружение и поражение позиций противника не дает ему возможности накапливать живую силу и артиллерию для дальнейших наступательных действий.
Видео боевой работы подразделения опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
