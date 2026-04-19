Пилоты Сил обороны разгромили замаскированную зенитную установку ЗУ-23-2 оккупантов на Севере. ВИДЕО

На севере пограничники-операторы БПЛА нанесли серию ударов с помощью дронов по позициям противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, были поражены 3 укрытия, а также выведены из строя вражеский грузовик и несколько антенн связи.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также пилоты Сил обороны обнаружили и уничтожили замаскированную зенитную установку ЗУ-23-2 оккупантов.

Бойцы добавляют, что систематическое обнаружение и поражение позиций противника не дает ему возможности накапливать живую силу и артиллерию для дальнейших наступательных действий.

Видео боевой работы подразделения опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.

