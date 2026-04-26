Уражено три військові кораблі, винищувач та об’єкти ППО ворога в окупованому Криму, - СБУ
Виконуючи поставлені президентом України задачі, цієї ночі бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі чорноморського флоту РФ у м. Севастополі, а також на військовому аеродромі "Бельбек" (АР Крим, ТОТ України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що уражено?
Як зазначається, внаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено:
- Великий десантний корабель ВМФ рф "Ямал";
- Великий десантний корабель ВМФ рф "Фільченков";
- Корабель-розвідник "Іван Хурс";
- Навчальний центр чф рф "Лукомка";
- Штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;
- РЛС МР-10М1 "Мис-М1";
- Літак МіГ-31 на аеродромі "Бельбек";
- Техніко-експлуатаційну частину аеродрому "Бельбек".
Коментар СБУ
"Кожна така операція має чітку логіку: ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога - флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки росія не припинить агресію проти нашої держави", — зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.
Нагадаємо, що 18 квітня бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ провели операцію на ТОТ АР Крим, під час якої було уражено одразу три військові кораблі РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не уявляю, що було б, якби не височайша військова освіта пірісідєнта
А "Хлус"-шниряв туди-сюди..думав що самий хитродупий..
А ти думаєш, чого засрашка так вперто чіпляється за Крим? Крим для засрашки - в першу, другу і десятитисячну чергу - військова, ремонтна, розвідувальна, загрожуюча, контролююча Чорне море - база. І десь на мільйонному місці в списку реальних причин - вигадки всіляких дегенератів щодо "ісконних руських земель". Бо, нагадую, тільки в 1700 році кацапи спромоглися позбавитися, юридично, зобов'язання платити данину османам, а Крим захопили тільки в 1783 році.
- пошкоджено антикорозійне покриття площею 2м.кв
- антена підлягає заміні
- корабель потребує постановки в док для заміни 2-х сталевих листів обшивки вище ватерлінії
- знищено силову установку
- знищено аппаратуру запуску ракет
- корабель підлягає капітальному ремонту
- корабель знищено
Тож з вашого списку обираємо передостаннє: корабель підлягає капітальному ремонту.
Я вже кілька днів помічає такі реляції, що по кілька кораблів за день ??!!.
Це правда?
Невже наші потай від єрма-ОП таки почали валити флот моксєліа ,?