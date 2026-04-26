УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5667 відвідувачів онлайн
Новини
6 685 33

Уражено три військові кораблі, винищувач та об’єкти ППО ворога в окупованому Криму, - СБУ

уражено корабель

Виконуючи поставлені президентом України задачі, цієї ночі бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі чорноморського флоту РФ у м. Севастополі, а також на військовому аеродромі "Бельбек" (АР Крим, ТОТ України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що уражено?

Як зазначається, внаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено:

  • Великий десантний корабель ВМФ рф "Ямал";
  • Великий десантний корабель ВМФ рф "Фільченков";
  • Корабель-розвідник "Іван Хурс";
  • Навчальний центр чф рф "Лукомка";
  • Штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;
  • РЛС МР-10М1 "Мис-М1";
  • Літак МіГ-31 на аеродромі "Бельбек";
  • Техніко-експлуатаційну частину аеродрому "Бельбек".

Коментар СБУ

"Кожна така операція має чітку логіку: ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога - флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки росія не припинить агресію проти нашої держави", — зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Нагадаємо, що 18 квітня бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ провели операцію на ТОТ АР Крим, під час якої було уражено одразу три військові кораблі РФ.

Автор: 

корабель Крим СБУ Севастополь Чорноморський флот рф
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вєлікій палкаводєц паставіл задачі!
Не уявляю, що було б, якби не височайша військова освіта пірісідєнта
показати весь коментар
26.04.2026 15:47 Відповісти
Так то ще не все. Гкнштаб про електричку Севастополь-Інкерман не згадав.
показати весь коментар
26.04.2026 17:34 Відповісти
Якщо це відповідає дійсності---то велика подяка і шана тим героям які це зробили Правда останнім часом подібні повідомлення не відтворено в повідомленях генштабу.
показати весь коментар
26.04.2026 15:48 Відповісти
Для тих,до кого туговато доходить -ВДК стояли на ремонті-як підремонтували (вклали кошти),до них знову завітала гойда.
А "Хлус"-шниряв туди-сюди..думав що самий хитродупий..
показати весь коментар
26.04.2026 16:18 Відповісти
тепер зрозуміло, але це в новині потрібно вказати
показати весь коментар
26.04.2026 16:30 Відповісти
Молодці! Слава Україні та ЗСУ! Смерть ворогам!!
показати весь коментар
26.04.2026 15:49 Відповісти
https://t.me/voynareal/135578 Фото
показати весь коментар
26.04.2026 15:52 Відповісти
Щось не зрозумію - про ці кораблі вже була інфа десь на тому ще тижні, а зараз знову їх накрили чи що? Про літак взагалі не зрозуміло - це за який період інфа?
показати весь коментар
26.04.2026 15:55 Відповісти
розвідувальний корабель «Іван Хурс», був уражений ракетним ударом у березні 2024 року,
показати весь коментар
26.04.2026 16:04 Відповісти
В засрашицнців єдине місце на Чорному морі, де вони можуть ремонтувати кораблі військові (наявність сухих доків тощо) - це тільки порти та бази Криму. Саме тому всі ці ******** там тусуються попри ризики повторних уражень. Дещо вони ганяють через "волгодон" та "волго-балт" на заводи під члєнінград, але СБУ/СБС і там, на Онєжскому озері наприклад, їх https://suspilne.media/1130876-sili-specoperacij-urazili-rosijskij-raketnij-korabel-grad-u-respublici-karelia/ дістають.
показати весь коментар
26.04.2026 16:29 Відповісти
Написано ж - "цієї ночі".
показати весь коментар
26.04.2026 16:21 Відповісти
Щось це більше схоже на брехню, ніж на правду. Якщо хтось добровільно зголосився служити обкуреному ішаку, то це має насторожувати. Це чмо випадкових, які не підтримують мудака, не ставить на "довольствіє".
показати весь коментар
26.04.2026 16:08 Відповісти
Те, що ти не любиш хєрограя - це зрозуміло. Не зрозуміло, чого ти ставиш під сумнів результати бойової роботи "Альфи" СБУ?!? Невже тільки тому, що "********** поставив задачу"? Це вже психіатрія якась, очевидно.
показати весь коментар
26.04.2026 16:31 Відповісти
Да і взагалі пофіг хто віддає накази, якби тільки ефективно кацапню винищували. Бажаю щоб ВСІХ !
показати весь коментар
26.04.2026 17:47 Відповісти
Деякі кораблі вже вражені і мали б бути на ремонті... знову враження..я не проти... то якщо плавають, то і не повідомляйте.. Бо танки наші вражаються по декілька разів.. На дно підуть тоді помянемо....))) падводніков..
показати весь коментар
26.04.2026 16:10 Відповісти
Так вони там, в Севастополі - і були на ремонті. Бо в засрашинців єдине місце, де вони взагалі можуть такі великі кораблі на Чорному морі ремонтувати - це порти і бази в Криму.

А ти думаєш, чого засрашка так вперто чіпляється за Крим? Крим для засрашки - в першу, другу і десятитисячну чергу - військова, ремонтна, розвідувальна, загрожуюча, контролююча Чорне море - база. І десь на мільйонному місці в списку реальних причин - вигадки всіляких дегенератів щодо "ісконних руських земель". Бо, нагадую, тільки в 1700 році кацапи спромоглися позбавитися, юридично, зобов'язання платити данину османам, а Крим захопили тільки в 1783 році.
показати весь коментар
26.04.2026 16:39 Відповісти
Курва, а можна було б подати цю чудову новину без лизання зеленої дупи, починаючи зі слів : «Виконуючи поставлені президентом України задачі, цієї ночі бійці …' Прочитавши це, далі вже і читати не хотілося , бо знудило...Ще б для повноі ,,краси'' написали б, що це було під його чітким керівництвом і особистим контролем......
показати весь коментар
26.04.2026 16:16 Відповісти
Якби було під його особистим контролем то ******* був би всій операції навіть не розпочавши.
показати весь коментар
26.04.2026 16:39 Відповісти
Ну так! Разом із офісним розрахунком завантажував пускові установки особисто!
показати весь коментар
26.04.2026 17:36 Відповісти
Вийди звідси розбійник !
показати весь коментар
26.04.2026 17:49 Відповісти
Курва, а можно хоч раз забути за Пiсяграя та й порадiти за успix СБУ?
показати весь коментар
26.04.2026 20:05 Відповісти
Курва, слухай, а можна хоч раз увімкнути мізки та логіку, перш ніж відкривати рота? Де ти в моїх словах побачив, що хтось тут не радіє успіхам СБУ? Якраз навпаки - мова про те, нафіга в кожну чудову новину про перемогу наших воїнів сунути цього твого піськограя і приписувати йому заслуги, до яких він має такий самий стосунок, як недолуга морська свинка до штормового океану. Це товсте, ледаче створіння в клітці може скільки завгодно жувати свою капусту і думати, що керує припливами, але від цього воно не стає морською істотою, так само як цей персонаж не стає полководцем від того, що поруч із ним поклали папку зі звітом. Радість від філігранної роботи спецслужб і блювотний рефлекс від обов'язкового ритуального сраколизання - це знаєш якось дві різні речі, які твій однобітний процесор, схоже, не здатний розділити. Мене бісить саме те, що замість сухого звіту про професіоналізм бійців нам впарюють оди про ,,виконання задач, поставлених президентом'', ніби без вказівок цього декоративного гризуна ніхто б нікуди не поплив, не полетів і нічого не підірвав. Це знущання з реальних героїв - ліпити з політика, який лише перебирає лапками в інфополі, головного архітектора перемог. Якщо тобі так подобається цей нескінченний сеанс холуйства і сраколизства, то тобі саме місце на сторінках ЗЕбуїнів, от там і кайфуй разом із ними у спільному екстазі , спостерігаючи, як ваша морська свинка тужиться видати себе за володаря морів. А тут люди цінують реальну кров і піт воїнів, а не дешевий піар-супровід, розрахований на тих, хто не здатний відрізнити грізну стихію від шелесту тирси в клітці чергового ,,найвеличнішого'' і ,,сонцесяйного''.....
показати весь коментар
26.04.2026 20:41 Відповісти
Ураження тягне за собою різні наслідки...обирайте
- пошкоджено антикорозійне покриття площею 2м.кв
- антена підлягає заміні
- корабель потребує постановки в док для заміни 2-х сталевих листів обшивки вище ватерлінії
- знищено силову установку
- знищено аппаратуру запуску ракет
- корабель підлягає капітальному ремонту
- корабель знищено
показати весь коментар
26.04.2026 16:36 Відповісти
Корабель-розвідник "Іван Хурс" в Севастополі знаходиться знаєте чому? Тому що його було "уражено" в 2024 році. І він в доках Севастополя знаходиться вже майже 2 роки на ремонті.

Тож з вашого списку обираємо передостаннє: корабель підлягає капітальному ремонту.
показати весь коментар
26.04.2026 16:41 Відповісти
Гарні новини ,надіюсь завтра побачити у звіті Ген. штабу. Слава ЗСУ та ССО !
показати весь коментар
26.04.2026 16:49 Відповісти
ТЕЧ це добре як і 31мігарь
показати весь коментар
26.04.2026 17:48 Відповісти
А відео є ?
Я вже кілька днів помічає такі реляції, що по кілька кораблів за день ??!!.
Це правда?
Невже наші потай від єрма-ОП таки почали валити флот моксєліа ,?
показати весь коментар
26.04.2026 17:53 Відповісти
Да, и хурс с ними!
показати весь коментар
26.04.2026 18:15 Відповісти
Тільки встигають відремонтувати большиє і малих, як знову прилітає.
показати весь коментар
26.04.2026 19:09 Відповісти
За дорученням батька всіх народів, таваріща сталіна... Так, мала воша, а боляче кусає...
показати весь коментар
26.04.2026 22:24 Відповісти
 
 