Поражено два танкера российского теневого флота в акватории порта Новороссийск, – Зеленский

Силы обороны нанесли удар по двум судам российского теневого нефтяного флота в акватории входа в порт Новороссийск

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"Наши воины продолжают применять санкции против российского теневого нефтяного флота - поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти. Теперь не будут. Благодарю начальника Генштаба Андрея Гнатова за руководство операцией, контрразведчиков Службы безопасности Украины и наши ВМС Украины за неизменно полезные результаты. Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться – на море, в небе и на земле", – подчеркивает глава государства.

Более подробной информации на данный момент нет.

Зеленский Владимир (24123) танкер (253) Удары по РФ (912) Новороссийск (29)
Гарна робота-виконавцям респект...
03.05.2026 09:43 Ответить
І до чого "воно" тут?
03.05.2026 09:44 Ответить
Коваль коня кує, а жаба ногу підставляє!
Мабуть для цього. )
03.05.2026 09:47 Ответить
Героям слава!
Коваль коня кує, а жаба ногу підставляє!
Мабуть для цього. )
Не підставляє, а виставляє...і не ногу, а язика свого зеленого поганого...а підставляє воно виконавців
03.05.2026 09:51 Ответить
І чим він "підставляє"? Можна подумать - кацапам не відомо, хто планує операції...
03.05.2026 09:53 Ответить
"підставляє" нагадуванням, що без Верховного Головкому, цього могло й не статися.
03.05.2026 10:24 Ответить
Нагадує що - а міг би і ******** гроші, але все таки виділив на дрони, бачите? Який я командир.
03.05.2026 10:33 Ответить
"Тріпологія"... Хай "теліпає язиком", хоч "до усрачки"... Розумні люди прекрасно розуміють, що він, реально, впливу на ведення бойових дій, не має... "Злізла, увечері, муха, з лоба Вола, та й каже: "Ох, як ми наоралися...".
Просто, оцим "накиданням лайна, на вентилятор..." , деякі дописувачі стають схожими на кацапсько-геббельсівських пропагандонів: "Кидайте побільше бруду - може, щось і прилипне...". А у нас і так "срачу", в суспільстві, вистачає...
03.05.2026 10:37 Ответить
А у нас і так "срачу", в суспільстві, вистачає... цей рід "христопродавців", що в Україні при владі "на срачах" споконвіку заробляє .Це їхня система
03.05.2026 11:04 Ответить
Якби ж у на усі були розумні…
03.05.2026 12:59 Ответить
Я ж говорю зовсім про інше - що критикувать треба "по суті", а не просто, щоб "язиком почесать"((((.цей рід "христопродавців", що в Україні при владі ,,,,))) це суть....
03.05.2026 13:10 Ответить
Кажуть сам вова на веслах седів...
03.05.2026 09:52 Ответить
03.05.2026 10:09 Ответить
Потужно
03.05.2026 11:24 Ответить
Ммммм
"Етат дєнь ми прібліжалі как моглі" 🎼♥️🎼♥️🙏♥️♥️♥️♥️🍉🥳🤩😉😍
Яка довгоочікувана Двіжуха.
Желаю чтоби всє...
03.05.2026 09:48 Ответить
Ой, 9 травня...чекаємо, що там буде...
03.05.2026 11:01 Ответить
От якраз 9 травня і буде індикатором. Язиком тріпать не мішки таскать.
03.05.2026 11:27 Ответить
Найбільш тепла частина судна - машинне відділення.
Саме туди добрий дрончик і спрямував.
03.05.2026 09:48 Ответить
Тихонько так подплыл и.....чпокнул
03.05.2026 09:53 Ответить
Так все правильно... Побиті гвинти з рулями. Пробоїна в машинному відділенні. Можливо - зміщені вали, з фундаментами... Залишається буксирувать танкери у сухі доки - для ремонту... Тільки де, їх, на Чорному морі, знайдуть? Якщо і є - то наскільки вони безпечні?
03.05.2026 09:57 Ответить
І грєти всякі задоволені: резервуари не пошкоджені, витоку нафти немає, але ******** своїм ходом більше не може, що множить її цінність для ***** на нуль.
03.05.2026 12:00 Ответить
03.05.2026 09:54 Ответить
Найкраще в колгоспі працював кінь, але на звітно-виборних зборах його даже не згадали !!!
03.05.2026 11:29 Ответить
Шо з міндічами? Коли друзів почнуть садити?
03.05.2026 09:55 Ответить
Не на часі. Потрібно відосіки пиляти, гроші самі себе не вкрадуть, роботи не початий край....
03.05.2026 10:35 Ответить
Ніколи.
03.05.2026 11:02 Ответить
Хлопцям респект, зеленій жабі - пнх.
03.05.2026 10:01 Ответить
Яка апетитна корма
03.05.2026 10:03 Ответить
03.05.2026 11:30 Ответить
Що б не говорити про умєрова з міндічьом, Потужний готовий прогнози погоди давати💩
03.05.2026 10:04 Ответить
Не за горами.)
03.05.2026 10:34 Ответить
Звичайно одним дроном танкер не потопиш , але переполоху наробиш і наступна команда заддумається чи варто мати справу з москалями.
03.05.2026 10:30 Ответить
Мені здається їх спецом і не намагаються потопити. Щоб світова спільнота не заволала про забруднення довкілля. Просто роблять нерухомими.
03.05.2026 11:27 Ответить
Тим більше із нерухомими набагато більше мороки
03.05.2026 11:32 Ответить
Верховний коментатор ЗЄ коментує, що завгодно, окрім фігурантів нових плівок Міндіча.
03.05.2026 10:49 Ответить
По корму, хорошо зашло. Не утонет, но на ремонт на долго. А если старая посудина серого флота, то может и на сразу на лом пойдет.
03.05.2026 13:07 Ответить
Гребному валу - гаплык. Возможно винту тоже. Короче говоря, в лучшем случае это корыто уволокут в сухой док, на долго.
03.05.2026 15:12 Ответить
 
 