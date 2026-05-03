Поражено два танкера российского теневого флота в акватории порта Новороссийск, – Зеленский
Силы обороны нанесли удар по двум судам российского теневого нефтяного флота в акватории входа в порт Новороссийск
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Наши воины продолжают применять санкции против российского теневого нефтяного флота - поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти. Теперь не будут. Благодарю начальника Генштаба Андрея Гнатова за руководство операцией, контрразведчиков Службы безопасности Украины и наши ВМС Украины за неизменно полезные результаты. Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться – на море, в небе и на земле", – подчеркивает глава государства.
Более подробной информации на данный момент нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мабуть для цього. )
Просто, оцим "накиданням лайна, на вентилятор..." , деякі дописувачі стають схожими на кацапсько-геббельсівських пропагандонів: "Кидайте побільше бруду - може, щось і прилипне...". А у нас і так "срачу", в суспільстві, вистачає...
"Етат дєнь ми прібліжалі как моглі" 🎼♥️🎼♥️🙏♥️♥️♥️♥️🍉🥳🤩😉😍
Яка довгоочікувана Двіжуха.
Желаю чтоби всє...
Саме туди добрий дрончик і спрямував.