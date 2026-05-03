Поражено два танкера российского теневого флота в акватории порта Новороссийск, – Зеленский

Силы обороны нанесли удар по двум судам российского теневого нефтяного флота в акватории входа в порт Новороссийск

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"Наши воины продолжают применять санкции против российского теневого нефтяного флота - поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти. Теперь не будут. Благодарю начальника Генштаба Андрея Гнатова за руководство операцией, контрразведчиков Службы безопасности Украины и наши ВМС Украины за неизменно полезные результаты. Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться – на море, в небе и на земле", – подчеркивает глава государства.

Более подробной информации на данный момент нет.