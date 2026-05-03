Уражено два танкери російського тіньового флоту в акваторії порту Новоросійськ, - Зеленський. ВIДЕО
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту - уразили два такі судна в акваторії входу в порт Новоросійськ. Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Тепер не будуть. Дякую начальнику Генштабу Андрію Гнатову за керівництво операцією, контррозвідникам Служби безпеки України та нашим ВМС України за незмінно корисні результати. Українська далекобійність буде всебічно розвиватися – на морі, у небі та на землі", - наголошує глава держави.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Просто, оцим "накиданням лайна, на вентилятор..." , деякі дописувачі стають схожими на кацапсько-геббельсівських пропагандонів: "Кидайте побільше бруду - може, щось і прилипне...". А у нас і так "срачу", в суспільстві, вистачає...
Саме туди добрий дрончик і спрямував.