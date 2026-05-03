Уражено два танкери російського тіньового флоту в акваторії порту Новоросійськ, - Зеленський. ВIДЕО

Сили оборони уразили два судна російського тіньового нафтового флоту в акваторії входу в порт Новоросійськ

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

"Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту - уразили два такі судна в акваторії входу в порт Новоросійськ. Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Тепер не будуть. Дякую начальнику Генштабу Андрію Гнатову за керівництво операцією, контррозвідникам Служби безпеки України та нашим ВМС України за незмінно корисні результати. Українська далекобійність буде всебічно розвиватися – на морі, у небі та на землі", - наголошує глава держави.

Більше інформації на цю мить не відомо.