Україна активізувала роботу з партнерами для синхронізації санкцій, зокрема щодо "тіньового зернового флоту" РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою щодо роботи з партнерами для синхронізації санкцій та інших контактів.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Синхронізація санкцій

"Важливо, що активізована робота з партнерами для синхронізації санкцій – українських у юрисдикціях партнерів і партнерських у нашій юрисдикції. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доповів щодо таких та інших контактів. Зокрема, більш системно працюємо по тіньовому зерновому флоту Росії – по суднах, які використовуються для перевезення зерна, що було вкрадене на тимчасово окупованій території України", - зазначив Зеленський.

Читайте: Лише цього року 25 суден російського "зернового флоту" здійснили близько 50 рейсів із закритих українських портів на ТОТ до третіх країн, - Сибіга

Ізраїльський трек

Президент нагадав, що цими днями був гострий ізраїльський трек щодо вкраденого зерну, і наші дипломати та Офіс Генерального прокурора включились у відповідну роботу.

"Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту", - наголосив він.

Читайте: Викрадення українських дітей і "тіньовий флот" РФ: Україна запровадила нові санкції, - Зеленський

Європейський напрям

Також Зеленський і Сибіга обговорили пріоритети на європейському напрямі. Президент зауважив, що Україні потрібні хороші дипломатичні результати травня.

"Погодили й вирішення деяких кадрових питань у структурі МЗС України та в нашому посольському корпусі. Визначили й позиції щодо голосувань у міжнародних організаціях в інтересах миру та України", - додав він.

Також читайте: США припиняють винятки для російської та іранської нафти, - Бессент

Що передувало?