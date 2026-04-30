Україна активізувала роботу з партнерами для синхронізації санкцій, зокрема щодо "тіньового зернового флоту" РФ, - Зеленський

Зеленський про санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою щодо роботи з партнерами для синхронізації санкцій та інших контактів.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Синхронізація санкцій

"Важливо, що активізована робота з партнерами для синхронізації санкцій – українських у юрисдикціях партнерів і партнерських у нашій юрисдикції. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доповів щодо таких та інших контактів. Зокрема, більш системно працюємо по тіньовому зерновому флоту Росії – по суднах, які використовуються для перевезення зерна, що було вкрадене на тимчасово окупованій території України", - зазначив Зеленський.

Ізраїльський трек

Президент нагадав, що цими днями був гострий ізраїльський трек щодо вкраденого зерну, і наші дипломати та Офіс Генерального прокурора включились у відповідну роботу.

"Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту", - наголосив він.

Європейський напрям

Також Зеленський і Сибіга обговорили пріоритети на європейському напрямі. Президент зауважив, що Україні потрібні хороші дипломатичні результати травня.

"Погодили й вирішення деяких кадрових питань у структурі МЗС України та в нашому посольському корпусі. Визначили й позиції щодо голосувань у міжнародних організаціях в інтересах миру та України", - додав він.

Що передувало?

Зеленський Володимир санкції флот
30.04.2026 20:40 Відповісти
Дійсно. А ще призначив єрмака та цілу купу корабельних сосен без досвіду і без інтелекту
30.04.2026 20:42 Відповісти
ПопиЗЕді нам тут...
30.04.2026 20:41 Відповісти
На нари ішака тупорилого!
30.04.2026 20:49 Відповісти
А цей найвеличніший лідор племені не хоче виконати свої посадові обов'язки? Наприклад, вирішити питання мобілізації, за яку відповідає лише він (а, відповідно до законів, ще й не має права делегувати свої обов'язки хоч кому), нє? А шо так, рейтинг впаде? Та не хвилюйся Вова! Твій рейтинг тримається лише на заявах проплачених (твоєю ж ОПою) проституток типу Петрова, Мосєйчук, Білецького та їм подібних. Реальний рейтинг - коло плінтуса, але поверхом нижче, ніж його заміряють.
Де дієвість майже трьох десятків "безпекових угод", яки ти понапідписувало? Там де й 3000 ракет до кінця минулого року, блекаут у Москві, мільярд дерев і де будуть 25к наземних безпілотників цьогоріч? "Династія" сама не побудується, так, Вова?
Куди ж ти тікати будеш? До Умєрова в Маямі? Так згадай що стало з Пашею Л... Жюлька не дасть збрехать.
30.04.2026 21:15 Відповісти
Як щодо санкцій проти "Вови", який на гроші, вкраденні з фінансування Заходом української оборонки, будував собі маєточок?
01.05.2026 00:20 Відповісти
Активизатор хренов
01.05.2026 00:33 Відповісти
Поки три порти з відки рашисти можуть грузити зерно будь чого - Бердянськ, Маріуполь,Севастополь. У тебе, як пишуть змі та генштаб дрони пробивають сховища з бетону - чому не жахнути по портам та інфраструктурі - і все, нема питань. Бо цеж треба думати - не одні нафтові термінали.
01.05.2026 04:14
 
 