Україна активізувала роботу з партнерами для синхронізації санкцій, зокрема щодо "тіньового зернового флоту" РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою щодо роботи з партнерами для синхронізації санкцій та інших контактів.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Синхронізація санкцій
"Важливо, що активізована робота з партнерами для синхронізації санкцій – українських у юрисдикціях партнерів і партнерських у нашій юрисдикції. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доповів щодо таких та інших контактів. Зокрема, більш системно працюємо по тіньовому зерновому флоту Росії – по суднах, які використовуються для перевезення зерна, що було вкрадене на тимчасово окупованій території України", - зазначив Зеленський.
Ізраїльський трек
Президент нагадав, що цими днями був гострий ізраїльський трек щодо вкраденого зерну, і наші дипломати та Офіс Генерального прокурора включились у відповідну роботу.
"Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту", - наголосив він.
Європейський напрям
Також Зеленський і Сибіга обговорили пріоритети на європейському напрямі. Президент зауважив, що Україні потрібні хороші дипломатичні результати травня.
"Погодили й вирішення деяких кадрових питань у структурі МЗС України та в нашому посольському корпусі. Визначили й позиції щодо голосувань у міжнародних організаціях в інтересах миру та України", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
- Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.
Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.
- Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.
- 29 квітня Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що Україна надіслала Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна PANORMITIS із викраденим українським зерном.
- 30 квітня судно PANORMITIS залишило територіальні води Ізраїлю та відійшло у нейтральні води.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де дієвість майже трьох десятків "безпекових угод", яки ти понапідписувало? Там де й 3000 ракет до кінця минулого року, блекаут у Москві, мільярд дерев і де будуть 25к наземних безпілотників цьогоріч? "Династія" сама не побудується, так, Вова?
