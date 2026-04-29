Лише цього року 25 суден російського "зернового флоту" здійснили близько 50 рейсів із закритих українських портів на ТОТ до третіх країн, - Сибіга

Україна переслідуватиме російський "тіньовий зерновий флот" та його пособників у всіх географічних межах.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Зерновий тіньовий флот" РФ

Згідно з наявними даними, лише за період із січня по квітень 2026 року 25 суден російського зернового флоту здійснили близько 50 прямих рейсів із закритих українських портів на тимчасово окупованих територіях до портів третіх країн. Більшість цих поїздок мали на меті транспортування незаконних вантажів зерна.

За словами Сибіги, протягом цього періоду з окупованих територій України було експортовано понад 850 000 тонн зерна.

Більше ніж 50% від цього обсягу було незаконно вивезено з одного закритого порту в місті Севастополь.

Ще 13% від загального обсягу було відвантажено з портів Азовського моря - Маріуполя та Бердянська.

"Нам відомо про судна, компанії, власників та інші деталі. Ми бачимо, як Росія намагається уникнути відповідальності, вимикаючи транспондери, підміняючи координати та здійснюючи перевантаження з судна на судно, щоб приховати незаконний продаж викраденого українського зерна. Ми не залишимо це поза увагою", - наголосив міністр.

Міжнародна морська організація

Україна послідовно порушує питання закритих морських портів у Чорному та Азовському морях у межах Міжнародної морської організації (IMO).

Зокрема, Резолюція Асамблеї IMO A.1183(33) від 4 грудня 2023 року закликала держави-члени інформувати свої судна, судновласників, суднових операторів та страхових брокерів про необхідність утримуватися від порушення режиму закритих морських портів та проводити розслідування щодо ймовірних порушень цього режиму.

Історичний досвід України

Сибіга наголосив, що Україна має болісний історичний досвід, пов’язаний із викраденням зерна.

Наша нація пережила геноцид голодом — Голодомор, під час якого у нашого народу відбирали зерно. Ми попереджаємо всі структури та країни, що будемо жорстко реагувати на будь-яку крадіжку нашого збіжжя", - додав він.

Глава МЗС попередив, що Україна посилить зусилля з протидії російському тіньовому зерновому флоту, ініціюючи нові санкції в ЄС, G7 та інших юрисдикціях проти всіх, хто причетний до цієї крадіжки та незаконної торгівлі.

"Ми працюватимемо з партнерами над оновленням відповідних списків та забезпеченням адресних і суворих обмежень", - підсумував він.

Що передувало?

Раніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що Україна надіслала Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна PANORMITIS із викраденим українським зерном