Естонія вважає затримання танкерів тіньового флоту РФ "занадто ризикованим", - Reuters

Естонія утримується від затримання підсанкційних російських суден у Балтійському морі, оскільки вважає такі дії ризикованими через загрозу військової ескалації з боку Кремля.

Про це заявив командувач ВМС Естонії Іво Варк, пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ризики ескалації

Попри активізацію зусиль Британією та іншими європейськими державами щодо протидії "тіньовому флоту" РФ, Естонія проявляє стриманість.

"Просто ризик військової ескалації надто високий", - пояснює Варк.

Агентство нагадує, як у травні 2025 року Естонія намагалася зупинити нафтовий танкер без прапора, який прямував до Росії. Тоді Москва направила винищувач у повітряний простір НАТО.

Після цього інциденту РФ розпочала постійне патрулювання за допомогою двох або трьох озброєних військових суден у Фінській затоці. Крім того, Росія посилила морську присутність і в інших районах Балтики, розгорнувши додаткові одиниці флоту вздовж маршрутів, якими користуються танкери, що перевозять російську нафту.

"Російська військова присутність тут, у Фінській затоці, стала набагато, набагато більш очевидною", - зазначив командувач ВМС Естонії.

Він зазначив, що Естонія втручатиметься лише у разі безпосередньої небезпеки, такої як пошкодження підводної інфраструктури або розливи нафти.

Варк зазначив, що кількість танкерів на якірній стоянці Вайнлоо цього тижня зросла втричі — до 30-40 суден. Таке скупчення флоту спричинене атаками українських дронів на порти РФ, що призвело до збоїв у графіках завантаження.

Водночас Кремль заявляє, що його судна мають право вільного проходу Балтійським морем, і що Росія готова відповісти на будь-яку спробу їх зупинити.

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Британія утримується від затримання танкерів РФ

Раніше повідомлялося, що королівський флот Великої Британії не зупиняв жоден із санкційних російських танкерів через побоювання щодо порушення міжнародного права.

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