Естонія вважає затримання танкерів тіньового флоту РФ "занадто ризикованим", - Reuters
Естонія утримується від затримання підсанкційних російських суден у Балтійському морі, оскільки вважає такі дії ризикованими через загрозу військової ескалації з боку Кремля.
Про це заявив командувач ВМС Естонії Іво Варк, пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ризики ескалації
Попри активізацію зусиль Британією та іншими європейськими державами щодо протидії "тіньовому флоту" РФ, Естонія проявляє стриманість.
"Просто ризик військової ескалації надто високий", - пояснює Варк.
Агентство нагадує, як у травні 2025 року Естонія намагалася зупинити нафтовий танкер без прапора, який прямував до Росії. Тоді Москва направила винищувач у повітряний простір НАТО.
Після цього інциденту РФ розпочала постійне патрулювання за допомогою двох або трьох озброєних військових суден у Фінській затоці. Крім того, Росія посилила морську присутність і в інших районах Балтики, розгорнувши додаткові одиниці флоту вздовж маршрутів, якими користуються танкери, що перевозять російську нафту.
"Російська військова присутність тут, у Фінській затоці, стала набагато, набагато більш очевидною", - зазначив командувач ВМС Естонії.
Він зазначив, що Естонія втручатиметься лише у разі безпосередньої небезпеки, такої як пошкодження підводної інфраструктури або розливи нафти.
Варк зазначив, що кількість танкерів на якірній стоянці Вайнлоо цього тижня зросла втричі — до 30-40 суден. Таке скупчення флоту спричинене атаками українських дронів на порти РФ, що призвело до збоїв у графіках завантаження.
Водночас Кремль заявляє, що його судна мають право вільного проходу Балтійським морем, і що Росія готова відповісти на будь-яку спробу їх зупинити.
Британія утримується від затримання танкерів РФ
Раніше повідомлялося, що королівський флот Великої Британії не зупиняв жоден із санкційних російських танкерів через побоювання щодо порушення міжнародного права.
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