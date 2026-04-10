Британія не затримує російські підсанкційні танкери через побоювання порушення міжнародного права, - The Telegraph

Королівський флот Великої Британії не зупиняв жоден із санкційних російських танкерів через побоювання щодо порушення міжнародного права.

Про це пише газета The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Чому танкери не зупиняють?

У березні 2026 року Велика Британія дозволила військовим перехоплювати та затримувати підсанкційні російські танкери у своїх водах.

Однак Королівський військово-морський флот не затримує підсанкційні російські танкери через побоювання, що це буде порушенням міжнародного права.

Попри обіцянку прем'єр-міністра Кіра Стармера переслідувати та затримувати такі судна, танкерам російського тіньового флоту дозволили пройти через протоку Ла-Манш.

Генеральний прокурор Англії та Вельсу лорд Річард Гермер надав юридичні консультації щодо того, як можна було б зупинити ці танкери в британських територіальних водах. За його словами, на судна мають право висаджуватися спецпризначенці та офіцери Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA).

Однак кожна така операція потребує юридичного обґрунтування та доказів обходу санкцій.

Видання пише, що 9 квітня, через Ла-Манш пройшли три російські судна. Одне із них, ймовірно, перевозило вантажі для армії РФ.

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Критика

Колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон назвав цю ситуацію "жалюгідною".

"Я не розумію, чому ми не піднімаємося на борт кораблів, які порушують санкції. Вони підживлюють військову машину Путіна і фінансують його вбивства безневинних українців, і ми маємо чудову нагоду це зупинити",- заявив він.

Своєю чергою міністр оборони Джон Гілі визнав, що країна "може зробити більше".

"Ми готові. У нас є військові варіанти, і ми готові вжити заходів не лише на підтримку союзників, а й безпосередньо разом з ними, щоб перехоплювати судна тіньового флоту", - заявив Гілі.

Що передувало

Нагадаємо, що 26 березня повідомлялося, що Велика Британія дозволила військовим і правоохоронцям перехоплювати та затримувати підсанкційні російські танкери у своїх водах.

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