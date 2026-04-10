Британія не затримує російські підсанкційні танкери через побоювання порушення міжнародного права, - The Telegraph
Королівський флот Великої Британії не зупиняв жоден із санкційних російських танкерів через побоювання щодо порушення міжнародного права.
Про це пише газета The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.
Чому танкери не зупиняють?
У березні 2026 року Велика Британія дозволила військовим перехоплювати та затримувати підсанкційні російські танкери у своїх водах.
Однак Королівський військово-морський флот не затримує підсанкційні російські танкери через побоювання, що це буде порушенням міжнародного права.
Попри обіцянку прем'єр-міністра Кіра Стармера переслідувати та затримувати такі судна, танкерам російського тіньового флоту дозволили пройти через протоку Ла-Манш.
Генеральний прокурор Англії та Вельсу лорд Річард Гермер надав юридичні консультації щодо того, як можна було б зупинити ці танкери в британських територіальних водах. За його словами, на судна мають право висаджуватися спецпризначенці та офіцери Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA).
Однак кожна така операція потребує юридичного обґрунтування та доказів обходу санкцій.
Видання пише, що 9 квітня, через Ла-Манш пройшли три російські судна. Одне із них, ймовірно, перевозило вантажі для армії РФ.
Критика
Колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон назвав цю ситуацію "жалюгідною".
"Я не розумію, чому ми не піднімаємося на борт кораблів, які порушують санкції. Вони підживлюють військову машину Путіна і фінансують його вбивства безневинних українців, і ми маємо чудову нагоду це зупинити",- заявив він.
Своєю чергою міністр оборони Джон Гілі визнав, що країна "може зробити більше".
"Ми готові. У нас є військові варіанти, і ми готові вжити заходів не лише на підтримку союзників, а й безпосередньо разом з ними, щоб перехоплювати судна тіньового флоту", - заявив Гілі.
Що передувало
Нагадаємо, що 26 березня повідомлялося, що Велика Британія дозволила військовим і правоохоронцям перехоплювати та затримувати підсанкційні російські танкери у своїх водах.
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