Франція посилює покарання для "тіньового флоту" РФ, - ЗМІ
Франція планує подвоїти штрафи та строки ув’язнення для суден, що ігнорують накази та використовують фальшиві прапори, зокрема пов’язаних із РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання France24 з посиланням на проєкт оновленого закону про військове планування.
Зазнаається, що збільшення покарань спрямоване на посилення боротьби з "тіньовим флотом" Росії.
Франція планує карати порушників позбавленням волі на строк до двох років та штрафом у розмірі 300 тисяч євро. Це подвоїть чинні штрафи, а санкції застосовуватимуться до будь-якої особи, яка здійснює "повноваження контролю або управління" експлуатацією судна, йдеться в проєкті закону.
Можливі покарання можуть бути збільшені до семи років позбавлення волі та штрафу в розмірі 700 тисяч євро, якщо життя осіб, які перебувають на борту судна, буде поставлено під загрозу.
Французький парламент має проголосувати за цей законопроєкт до 14 липня.
Обговорення щодо змін законодавства відбувається на тлі того, що з вересня Франція затримала три судна, підозрювані у приналежності до "тіньового флоту" Росії.
Що передувало?
"Тіньовий флот" Росії використовується для обходу міжнародних санкцій, зокрема у сфері експорту нафти, і часто залучає складні схеми логістики та фінансування.
В ЄС обговорюють повну заборону морських послуг для тіньового флоту.
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