Франція посилює покарання для "тіньового флоту" РФ, - ЗМІ

Франція планує подвоїти штрафи та строки ув’язнення для суден, що ігнорують накази та використовують фальшиві прапори, зокрема пов’язаних із РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання France24 з посиланням на проєкт оновленого закону про військове планування.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазнаається, що збільшення покарань спрямоване на посилення боротьби з "тіньовим флотом" Росії.

Франція планує карати порушників позбавленням волі на строк до двох років та штрафом у розмірі 300 тисяч євро. Це подвоїть чинні штрафи, а санкції застосовуватимуться до будь-якої особи, яка здійснює "повноваження контролю або управління" експлуатацією судна, йдеться в проєкті закону.

Можливі покарання можуть бути збільшені до семи років позбавлення волі та штрафу в розмірі 700 тисяч євро, якщо життя осіб, які перебувають на борту судна, буде поставлено під загрозу.

Французький парламент має проголосувати за цей законопроєкт до 14 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила про підозру капітану судна "тіньового" флоту РФ, який вивозив зерно та нафтопродукти з Криму. ФОТО

Обговорення щодо змін законодавства відбувається на тлі того, що з вересня Франція затримала три судна, підозрювані у приналежності до "тіньового флоту" Росії.

Що передувало?

"Тіньовий флот" Росії використовується для обходу міжнародних санкцій, зокрема у сфері експорту нафти, і часто залучає складні схеми логістики та фінансування.

В ЄС обговорюють повну заборону морських послуг для тіньового флоту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція звільнила танкер "тіньового флоту" РФ