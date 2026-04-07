СБУ повідомила про підозру капітану судна "тіньового" флоту РФ, який вивозив зерно та нафтопродукти з Криму. ФОТО
Служба безпеки зібрала доказову базу на капітана іноземного судна "тіньового" флоту РФ, яке затримали в Одесі у грудні 2025 року. Тоді він намагався вивезти з портового міста партію сталевих труб під прапором африканської країни.
Під час розслідування СБУ встановила, що наприкінці 2024 року фігурант зайшов на підсанкційному танкері до морського порту в тимчасово окупованій Керчі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
За матеріалами справи, там на судно завантажили 2 тисячі тонн зрідженого нафтового газу, який призначався на експорт до третіх країн.
До цього, у січні 2021 року, суховантаж нелегально вивіз з Криму майже 7 тисяч тонн зерна до північної Африки.
Щоб обійти санкції під час транспортування товарів, фігурант постійно змінював прапори, під якими вів судно, а також вимикав автоматичну систему ідентифікації (AIS).
Встановлено, що капітаном "тіньового" танкера РФ є громадянин однієї з країн Близького Сходу. Під час затримання судна в Одесі на його борту знаходилось ще 16 членів екіпажу – всі громадяни близькосхідного регіону.
При обшуках на кораблі виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу в порти тимчасово окупованого Криму.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому капітану про підозру у порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.
Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.
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