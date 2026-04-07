СБУ сообщила о подозрении капитану судов "теневого" флота РФ, которые вывозили зерно и нефтепродукты из Крыма. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении капитана иностранного судна "теневого" флота РФ, задержанного в Одессе в декабре 2025 года. Тогда он пытался вывезти из портового города партию стальных труб под флагом африканской страны.

В ходе расследования СБУ установила, что в конце 2024 года фигурант зашел на подсанкционном танкере в морской порт во временно оккупированной Керчи, сообщает Цензор.НЕТ.

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По материалам дела, там на судно погрузили 2 тысячи тонн сжиженного нефтяного газа, который предназначался на экспорт в третьи страны.

До этого, в январе 2021 года, сухогруз нелегально вывез из Крыма почти 7 тысяч тонн зерна в Северную Африку.

Чтобы обойти санкции при транспортировке товаров, фигурант постоянно менял флаги, под которыми вел судно, а также отключал автоматическую систему идентификации (AIS).

Установлено, что капитаном "теневого" танкера РФ является гражданин одной из стран Ближнего Востока. Во время задержания судна в Одессе на его борту находилось еще 16 членов экипажа – все граждане ближневосточного региона.

При обысках на корабле обнаружены планы рейсов, лоцманские карточки, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного захода в порты временно оккупированного Крыма.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанному капитану о подозрении в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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