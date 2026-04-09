Франция ужесточает наказание для "теневого флота" РФ, - СМИ

Франция планирует удвоить штрафы и сроки лишения свободы для судов, игнорирующих приказы и использующих фальшивые флаги, в частности связанных с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание France24 со ссылкой на проект обновленного закона о военном планировании.

Отмечается, что ужесточение наказаний направлено на усиление борьбы с "теневым флотом" России.

Франция планирует наказывать нарушителей лишением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере 300 тысяч евро. Это удвоит действующие штрафы, а санкции будут применяться к любому лицу, осуществляющему "полномочия контроля или управления" эксплуатацией судна, говорится в проекте закона.

Возможные наказания могут быть увеличены до семи лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тысяч евро, если жизнь лиц, находящихся на борту судна, будет поставлена под угрозу.

Французский парламент должен проголосовать за этот законопроект до 14 июля.

Обсуждение изменений в законодательстве происходит на фоне того, что с сентября Франция задержала три судна, подозреваемые в принадлежности к "теневому флоту" России.

Что предшествовало?

"Теневой флот" России используется для обхода международных санкций, в частности в сфере экспорта нефти, и часто привлекает сложные схемы логистики и финансирования.

В ЕС обсуждают полный запрет морских услуг для теневого флота.

Так - ці шаланди затримують і відпускають - а не віддають циганам на метал
09.04.2026 11:59 Ответить
Відпускаючи будуть матюкати навздогін?
09.04.2026 12:00 Ответить
Після озвученого Стармером наміру захоплювати кораблі російського «тіньового флоту», підсанкційні танкери почали супроводжувати кораблі ВМФ рф при проході через Ла-Манш - The Telegraph

Вчора, 8 квітня, танкери Universal та Enigma пройшли через британські територіальні води в супроводі фрегата «Адмирал Григорович». За ними слідував корабель Королівського допоміжного флоту Tideforce, однак, спроб абордажу не проводив.
09.04.2026 12:06 Ответить
 
 