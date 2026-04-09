Франция ужесточает наказание для "теневого флота" РФ, - СМИ

Франция планирует удвоить штрафы и сроки лишения свободы для судов, игнорирующих приказы и использующих фальшивые флаги, в частности связанных с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание France24 со ссылкой на проект обновленного закона о военном планировании.

Отмечается, что ужесточение наказаний направлено на усиление борьбы с "теневым флотом" России.

Франция планирует наказывать нарушителей лишением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере 300 тысяч евро. Это удвоит действующие штрафы, а санкции будут применяться к любому лицу, осуществляющему "полномочия контроля или управления" эксплуатацией судна, говорится в проекте закона.

Возможные наказания могут быть увеличены до семи лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тысяч евро, если жизнь лиц, находящихся на борту судна, будет поставлена под угрозу.

Французский парламент должен проголосовать за этот законопроект до 14 июля.

Обсуждение изменений в законодательстве происходит на фоне того, что с сентября Франция задержала три судна, подозреваемые в принадлежности к "теневому флоту" России.

Что предшествовало?

"Теневой флот" России используется для обхода международных санкций, в частности в сфере экспорта нефти, и часто привлекает сложные схемы логистики и финансирования.

В ЕС обсуждают полный запрет морских услуг для теневого флота.

