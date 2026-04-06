Швеция освободила танкер "теневого флота" РФ

5 апреля Швеция освободила танкер российского "теневого флота", который ранее был задержан по подозрению в разливе нефти в Балтийском море.

Как сообщает издание The Independent.

После проверки следователи не смогли найти достаточных доказательств причастности танкера к образованию нефтяного пятна.

Почему танкер отпустили

По данным источников, оснований для дальнейшего задержания судна не обнаружили. Также решающим фактором стало подтверждение со стороны Камеруна, под флагом которого ходит танкер. Власти страны официально признали судно в своем реестре.

Это сделало невозможным дальнейшее задержание даже по подозрению в использовании "ложного флага".

Судно под санкциями и рискованные действия

Танкер Flora 1 входит в санкционный список Европейского Союза за перевозку российской нефти и участие в высокорисковых морских операциях.

"Опасная практика может включать отключение автоматической системы слежения, которая передает местонахождение судна другим судам", - отмечает издание.

По информации украинского правительства, судно связано с гонконгской компанией. Оно также находится под санкциями ряда стран, в частности Великобритании, Канады, Австралии, Швейцарии и Новой Зеландии.

Кроме того, танкер подозревают в использовании схем сокрытия происхождения нефти, в частности через перегрузку груза с судна на судно и отключение систем слежения.

Напомним, что 3 апреля береговая охрана Швеции задержала Flora 1 вблизи города Истад. На борту находились 24 члена экипажа. Основанием для задержания стало подозрение в причастности к разливу нефти в Балтийском море.

