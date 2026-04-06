РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15362 посетителя онлайн
Новости Теневой флот России
3 169 18

Швеция освободила танкер "теневого флота" РФ

Танкер Flora 1 покинул Швецию после задержания

5 апреля Швеция освободила танкер российского "теневого флота", который ранее был задержан по подозрению в разливе нефти в Балтийском море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания The Independent.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

 После проверки следователи не смогли найти достаточных доказательств причастности танкера к образованию нефтяного пятна.

Почему танкер отпустили

По данным источников, оснований для дальнейшего задержания судна не обнаружили. Также решающим фактором стало подтверждение со стороны Камеруна, под флагом которого ходит танкер. Власти страны официально признали судно в своем реестре.

Это сделало невозможным дальнейшее задержание даже по подозрению в использовании "ложного флага".

Судно под санкциями и рискованные действия

Танкер Flora 1 входит в санкционный список Европейского Союза за перевозку российской нефти и участие в высокорисковых морских операциях.

"Опасная практика может включать отключение автоматической системы слежения, которая передает местонахождение судна другим судам", - отмечает издание.

По информации украинского правительства, судно связано с гонконгской компанией. Оно также находится под санкциями ряда стран, в частности Великобритании, Канады, Австралии, Швейцарии и Новой Зеландии.

Кроме того, танкер подозревают в использовании схем сокрытия происхождения нефти, в частности через перегрузку груза с судна на судно и отключение систем слежения.

  • Напомним, что 3 апреля береговая охрана Швеции задержала Flora 1 вблизи города Истад. На борту находились 24 члена экипажа. Основанием для задержания стало подозрение в причастности к разливу нефти в Балтийском море.

Автор: 

нефть (2172) россия (97083) Швеция (1099) танкер (245)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
От вам і всі санкції. А як гучно подавалась новина коли затримали...
показать весь комментарий
06.04.2026 04:17
+12
Та вони і підстав для запобіганню окупації Готланду не знайдуть, а то якийсь танкер.
показать весь комментарий
06.04.2026 02:22
+10
Чергові смішне європейське крючкотворство.
показать весь комментарий
06.04.2026 03:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Так що тепер, перемога відменяється?
показать весь комментарий
06.04.2026 06:18
Спортивна риболовля: спіймали-сфоткали-відпустили.
показать весь комментарий
06.04.2026 06:48
Бренд зараз по 110 $. І це ще довоєнні танкери не спорожніли. Через пару місяців якщо протоку не розблокують, Європі фізично ніде її братиме, почнеться економічна криза і Україні не буде чим допомагати і ракети подорожчають. Російська нафта також впливає на світові ціни. Для них зараз усі джерела хороші. Лише один гегемон на планеті влаштував цей бедлам. Я думаю, що Дональд Фредович дурний приблизно як тисяча українців.
показать весь комментарий
06.04.2026 06:58
Через Ормузьку протоку йде лише 20 відсотків світової нафти, але ціни зросли майже вдвічі. Не хвилюйтесь, інші джерела компенсують, ціни впадуть.
показать весь комментарий
06.04.2026 07:00
Ви вважаєте, що мінус 20% для збалансованого ринку це дрібниці?
показать весь комментарий
06.04.2026 07:11
Ні, не вважаю. Але вважаю, що ціни зросли неадекватно. Причина - з перепугу. Тому мають впасти. Тим більше, що саудити вже почали залучати перекачування нафти через свій нафтопровід на інший край країни.
показать весь комментарий
06.04.2026 09:37
Я зрозумів! Усі дурні! Абсолютно усi! Весь світ збожеволів! Нас розумних лишилося так мало!
показать весь комментарий
06.04.2026 12:41
Вибачте, ніхто вас дурним ані не називав, ані не вважає. Просто існують закони ринку.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:55
Камеруну збіжжя не продавати. Хай п'ють нафту.
показать весь комментарий
06.04.2026 06:58
Росія є великим постачальником зерна для Камеруну.
показать весь комментарий
06.04.2026 07:17
Треба було передбачити щось резервне для звинувачення під час затримання, принаймні взяти проби на алкоголь у капітана, усі росіяни алкоголіки, знайти у нього перевищення алкоголю у крові та звинуватити у п'яному управлінні за штурвалом танкера, і, як наслідок, створенні загрози для безпеки судноплавства, включно з усіма похідними від цього факту, від загрози життю людей на морі і до загрози екологічної катастрофи
показать весь комментарий
06.04.2026 07:27
ось таке "танго" з санкціями проти того хто завтра , а вже й сьогодні може розпочати війну з ЄС.. Нагадує СССРаку яка годувала Гітлера до початку вторгнення чи СВО в 41 р.. Як нагодували Гітлера ЧехоСловакією..... Годуйте.. 4 роки вам хочеться і годувати, щоб ваше населення не замітило погіршення якогось,,, і боятися окупанта.. Особисто мене розізлило повідомлення про продаж вмсокотехнологічних станків з Німечинни і Італії 3,5 станків, нерахуючі Тайванських теж 3 тис..Для виготовлення зброї для вбивства українців.. то цим фірмам не болять українські вбиті та поранені дітки, жінки, наші Захисники.. За 4 роки війни в Україні ви хочете бачити нового Гітлера в Європі?? Минулийголова НАТО розповів вже сам про те як злити хотіли по Чемберлену Балтію і Польшу..Першим вирішив розповісти, щоб потім не було сенсації
показать весь комментарий
06.04.2026 07:34
Вы несправедливы. Кацапов они хорошо пограбили. Но одно дело воровать деньги, а другое содержать танкеры за свой счет.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:33
Грішники є повсюди, виявляється, і в Швеції теж.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:49
Пук в калюжу Балтійського моря...
показать весь комментарий
06.04.2026 08:51
 
 