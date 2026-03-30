War&Sanctions: ГУР раскрыло 51 судно, наполняющее бюджет войны РФ

РФ вывозит украинские ресурсы по морю и интегрирует оккупированные территории в свою экономику

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список судов, которые Россия использует для обхода санкций и финансирования войны против Украины.

Об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.

В списке 51 судно, которые агрессор использует в качестве ресурса для пополнения своей военной казны и продолжения агрессии против Украины.

"В обновление вошли нефтяные танкеры, обеспечивающие морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов, а также грузовые суда, которые сотрудничают с агрессором и заходят в закрытые порты на временно оккупированной территории Украины — в частности, в Мариуполь и Керчь", — говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что Россия системно использует морскую логистику не только для экспорта энергоносителей, но и для вывоза похищенных украинских ресурсов — зерна, руды, угля. Параллельно государство-агрессор пытается интегрировать оккупированные территории в собственную экономическую систему, открывая украинские порты для иностранных судов.

Ключевым звеном этой логистики остаются капитаны судов — именно они обладают полной информацией о происхождении и характере грузов, а также маршрутах следования.

Призыв ГУР МО

ГУР призвало государства и международные организации усилить контроль за судоходством и не допускать захода судов в закрытые порты на оккупированных территориях, а также ввести дополнительные санкции против причастных к незаконной деятельности.

"Отдельно обращаемся к экипажам морских судов: участие в противоправных операциях в украинских портах означает соучастие в агрессии. Ответственность капитанов судов за участие в оккупационных операциях страны-агрессора неизбежна", — подчеркивают в ГУР.

Потопити треба ці судна, щоб іншим не кортіло.
30.03.2026 10:41 Ответить
Ну зачем Вы так, сразу потопить. Просто ГУР и СБУ могут ввести санкции в отношении этих судов
30.03.2026 11:24 Ответить
Точно, забув, потужна потужність.
30.03.2026 11:33 Ответить
 
 