War&Sanctions: ГУР розкрило 51 судно, що наповнюють бюджет війни РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перелік суден, які використовуються Росією для обходу санкцій і фінансування війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

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У переліку 51 судно, які агресор використовує як ресурс для наповнення своєї військової казни та продовження агресії проти України.

"До оновлення увійшли нафтові танкери, що забезпечують морський експорт російської нафти й нафтопродуктів, а також вантажні судна, які співпрацюють з агресором і заходять у закриті порти на тимчасово окупованій території України — зокрема в Маріуполь і Керч", - йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначають, що Росія системно використовує морську логістику не лише для експорту енергоносіїв, а й для вивезення викрадених українських ресурсів - зерна, руди, вугілля. Паралельно держава-агресор намагається інтегрувати окуповані території у власну економічну систему, відкриваючи українські порти для іноземних суден.

Ключовою ланкою цієї логістики залишаються капітани суден - саме вони володіють повною інформацією про походження та характер вантажів, а також маршрути слідування.

Заклик ГУР МО

ГУР закликало держави та міжнародні організації посилити контроль за судноплавством і не допускати заходження суден до закритих портів на окупованих територіях, а також запровадити додаткові санкції проти причетних до незаконної діяльності.

"Окремо звертаємось до екіпажів морських суден: участь у протиправних операціях в українських портах означає співучасть в агресії. Відповідальність капітанів суден за участь у окупаційних операціях країни-агресора є неминучою", - наголошують у ГУР.

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