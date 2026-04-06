Швеція звільнила танкер "тіньового флоту" РФ

Швеція 5 квітня звільнила танкер російського "тіньового флоту", який раніше затримали за підозрою у розливі нафти в Балтійському морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання The Independent.

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Після перевірки слідчі не змогли знайти достатніх доказів причетності танкера до утворення нафтової плями.

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Чому танкер відпустили

За даними джерел, підстав для подальшого утримання судна не виявили. Також вирішальним фактором стало підтвердження з боку Камеруна, під прапором якого ходить танкер. Влада країни офіційно визнала судно у своєму реєстрі.

Це унеможливило подальше затримання навіть за підозрою у використанні "фальшивого прапора".

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Судно під санкціями та ризикові дії

Танкер Flora 1 входить до санкційного списку Європейського Союзу за перевезення російської нафти та участь у високоризикових морських операціях.

"Небезпечна практика може включати вимкнення автоматичної системи відстеження, яка передає місцезнаходження судна іншим суднам", — зазначає видання.

За інформацією українського уряду, судно пов’язане з гонконгською компанією. Воно також перебуває під санкціями низки країн, зокрема Великої Британії, Канади, Австралії, Швейцарії та Нової Зеландії.

Крім того, танкер підозрюють у використанні схем приховування походження нафти, зокрема через перевантаження вантажу з судна на судно та відключення систем відстеження.

Нагадаємо, що 3 квітня берегова охорона Швеції затримала Flora 1 поблизу міста Істад. На борту перебували 24 члени екіпажу. Підставою для затримання стала підозра у причетності до розливу нафти в Балтійському морі.

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