Швеція звільнила танкер "тіньового флоту" РФ
Швеція 5 квітня звільнила танкер російського "тіньового флоту", який раніше затримали за підозрою у розливі нафти в Балтійському морі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання The Independent.
Після перевірки слідчі не змогли знайти достатніх доказів причетності танкера до утворення нафтової плями.
Чому танкер відпустили
За даними джерел, підстав для подальшого утримання судна не виявили. Також вирішальним фактором стало підтвердження з боку Камеруна, під прапором якого ходить танкер. Влада країни офіційно визнала судно у своєму реєстрі.
Це унеможливило подальше затримання навіть за підозрою у використанні "фальшивого прапора".
Судно під санкціями та ризикові дії
Танкер Flora 1 входить до санкційного списку Європейського Союзу за перевезення російської нафти та участь у високоризикових морських операціях.
"Небезпечна практика може включати вимкнення автоматичної системи відстеження, яка передає місцезнаходження судна іншим суднам", — зазначає видання.
За інформацією українського уряду, судно пов’язане з гонконгською компанією. Воно також перебуває під санкціями низки країн, зокрема Великої Британії, Канади, Австралії, Швейцарії та Нової Зеландії.
Крім того, танкер підозрюють у використанні схем приховування походження нафти, зокрема через перевантаження вантажу з судна на судно та відключення систем відстеження.
- Нагадаємо, що 3 квітня берегова охорона Швеції затримала Flora 1 поблизу міста Істад. На борту перебували 24 члени екіпажу. Підставою для затримання стала підозра у причетності до розливу нафти в Балтійському морі.
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