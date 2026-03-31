ЕС обсуждает полный запрет морских услуг для теневого флота, - Каллас

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюзу следует двигаться к полному отказу от российской нефти, даже несмотря на стремительное подорожание энергоресурсов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава европейской дипломатии сказала в интервью Укринформу.

Влияние мировой ситуации на цены

Каллас отметила, что война на Ближнем Востоке осложнила ситуацию в Европейском Союзе, поскольку в мире возник дефицит нефти.

"Именно поэтому некоторые государства-члены колеблются (относительно полного запрета российской нефти в ЕС. — Ред.), поскольку цены на энергоносители растут. Но, думаю, нам нужно двигаться дальше", — сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Читайте также: Каллас о 20-м пакете санкций и займе в 90 млрд евро: Хороших новостей нет, работа продолжается

Новые ограничения для теневого флота РФ

В этом контексте она сообщила, что в ЕС обсуждают полный запрет морских услуг для теневого флота.

"Это точно окажет влияние, поскольку примерно 45 процентов общего объема добычи нефти в России идет через Балтийское море", — отметила Каллас.

Читайте: Каллас во время визита в Бучу: Европа не позволит Украине исчезнуть из поля зрения