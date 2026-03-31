РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12651 посетитель онлайн
Новости Теневой флот России
447 9

ЕС обсуждает полный запрет морских услуг для теневого флота, - Каллас

Кая Каллас анонсировала ограничения для теневого флота

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюзу следует двигаться к полному отказу от российской нефти, даже несмотря на стремительное подорожание энергоресурсов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава европейской дипломатии сказала в интервью Укринформу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Влияние мировой ситуации на цены

Каллас отметила, что война на Ближнем Востоке осложнила ситуацию в Европейском Союзе, поскольку в мире возник дефицит нефти.

"Именно поэтому некоторые государства-члены колеблются (относительно полного запрета российской нефти в ЕС. — Ред.), поскольку цены на энергоносители растут. Но, думаю, нам нужно двигаться дальше", — сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Новые ограничения для теневого флота РФ

В этом контексте она сообщила, что в ЕС обсуждают полный запрет морских услуг для теневого флота.

"Это точно окажет влияние, поскольку примерно 45 процентов общего объема добычи нефти в России идет через Балтийское море", — отметила Каллас.

Автор: 

нефть (2164) Евросоюз (17889) Ближний Восток (177) Каллас Кая (393)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ще 5 років будуть обговорювати
показать весь комментарий
31.03.2026 13:57 Ответить
Обговорили - злякались потенційних наслідків - пішли набиратись сміливості для наступного обговорення.
Правда, не вони одні такі.
Он Саудівська Аравія з другого підходу не може наважитись вломити отвєтку по Ірану.
показать весь комментарий
31.03.2026 14:00 Ответить
Скільки ще говорити будете? Може пора вже і зробити щось путнє?
показать весь комментарий
31.03.2026 14:01 Ответить
Прикро,що робиться все це дууже повільно проходячи всі кола пекла бюрократії і врешті решт, може бути на фініші заблоковано рішенням однієї країною в ЕС.
Тому можна зробити висновок,що найкращі санкції для тіньового флоту це https://uk.wikipedia.org/wiki/Sea_Baby Sea Baby та Magura V5!
показать весь комментарий
31.03.2026 14:03 Ответить
Йшов п'ятий рік війни... Еуропейські слоупоки нарешті роздуплилися.
показать весь комментарий
31.03.2026 14:09 Ответить
Йшов 7-й рік війни під президентсвом Найвеличнішого Лідора світу, який замість зміцкення оборони(паобудови ракет, систем ППО, літаків, дронів, проведлення справеджливої мобюілізації) всі бюджетні кошти закатав в асфальт, скоротив армію, відвів армію з укриттів, розмінував мінні поля..., а винні європейці.
показать весь комментарий
31.03.2026 14:20 Ответить
але ж консенсусу немає і не буде...
показать весь комментарий
31.03.2026 14:23 Ответить
Ще не на часі... Треба обговорювати ще років 10.
показать весь комментарий
31.03.2026 14:27 Ответить
Так сталося, що серед єврочиновників справжніми чоловіками виявилися жінки і, зокрема, Кая Каллас.
Я люблю Вас, Кая Каллас ✌️🇺🇦
показать весь комментарий
31.03.2026 14:47 Ответить
 
 