ЕС обсуждает полный запрет морских услуг для теневого флота, - Каллас
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюзу следует двигаться к полному отказу от российской нефти, даже несмотря на стремительное подорожание энергоресурсов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава европейской дипломатии сказала в интервью Укринформу.
Влияние мировой ситуации на цены
Каллас отметила, что война на Ближнем Востоке осложнила ситуацию в Европейском Союзе, поскольку в мире возник дефицит нефти.
"Именно поэтому некоторые государства-члены колеблются (относительно полного запрета российской нефти в ЕС. — Ред.), поскольку цены на энергоносители растут. Но, думаю, нам нужно двигаться дальше", — сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Новые ограничения для теневого флота РФ
В этом контексте она сообщила, что в ЕС обсуждают полный запрет морских услуг для теневого флота.
"Это точно окажет влияние, поскольку примерно 45 процентов общего объема добычи нефти в России идет через Балтийское море", — отметила Каллас.
Правда, не вони одні такі.
Он Саудівська Аравія з другого підходу не може наважитись вломити отвєтку по Ірану.
пеклабюрократії і врешті решт, може бути на фініші заблоковано рішенням однієї країною в ЕС.
Тому можна зробити висновок,що найкращі санкції для тіньового флоту це https://uk.wikipedia.org/wiki/Sea_Baby Sea Baby та Magura V5!
