Каллас во время визита в Бучу: Европа не позволит Украине исчезнуть из поля зрения

Кая Каллас посетила Бучу и заверила в поддержке ЕС

Высокий представитель ЕС Кая Каллас во время визита в Бучу заверила, что Европа не позволит Украине исчезнуть из поля зрения на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что известно?

"Много важных дискуссий, но я думаю, что также важно помнить, что помимо войны, которая продолжается на Ближнем Востоке, мы не позволяем Украине исчезнуть из поля зрения, потому что это (война) происходит здесь и сейчас", - подчеркнула она.

Каллас отметила, что Украина – часть Европы, и поэтому Европа "также озабочена тем, чтобы война закончилась справедливым и прочным миром".

Читайте также: Евросоюз ввел санкции против девяти россиян, причастных к военным преступлениям в Буче

Также она напомнила, что совершенные РФ военные преступления "к сожалению, это не единичные преступления".

"Это сценарий, который Россия применяет везде, где она оккупирует территорию, и это то, что мы должны помнить. Вот почему основное внимание нашего сегодняшнего визита с министрами иностранных дел Европейского Союза уделяется обеспечению ответственности, потому что без ответственности, если эти преступления останутся безнаказанными, то нет возможности иметь справедливый и прочный мир", – пояснила она.

Верховный представитель ЕС напомнила, что Евросоюз продвигает Специальный трибунал по преступлению агрессии, а также комиссию по рассмотрению претензий, где люди могут представить свои претензии в отношении совершенных Россией преступлений.

Читайте: Каллас в Киеве: Европа рядом с вами. Мы и в дальнейшем будем оказывать военную, финансовую, энергетическую и гуманитарную поддержку

Что предшествовало?

Утром 31 марта в Киев с визитом прибыла глава внешней политики ЕС Кая Каллас вместе с министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза. Визит проходит в годовщину резни в Буче.

Читайте также: Решение Украины не показывать повреждения "Дружбы" вызвало разногласия в ЕС, - Euractiv

Як шо Захід хоче шоб Україна перемогла , то ЄС треба вимагати складання повноважень 🤡 , та передачі влади комітету нацзахисту України , бо торчок буде триматися за війну , як за владу , пора ЄС зрозуміти та визнати , шо зеленський став президентом і з їх подачі , вони теж винні в цій бійні , а перемогти лаптестан Україна може, тільки без зеленського ,це і кремль знає ,тому обдовбиш їм потрібен як українській президент ...
31.03.2026 11:47 Ответить
ЄС не може вимагати складання повноважень зе, тому що згідно Конституції України президент обирається громадянами шляхом голосування на прямих загальних виборах.
31.03.2026 12:03 Ответить
політикі знають технології ,як примусити 🤡 скласти повноваження добровільно ...зеленський ворог всі ЄС не тількі для України ...
31.03.2026 12:11 Ответить
І яким чином вони можуть примусити ? Хіба що викрасти як мадуро. Але ж Європа на таке не піде.
31.03.2026 12:14 Ответить
ну до чого тут ваш радікалізм викраданя ?...є зовнішні дипломатичні ресурси ,є політични ресурси, а також ,є внутрішні мотиви ,підтвердженні крімінальних злочинів зеленського режиму, перед народом України ...
31.03.2026 12:20 Ответить
Дякую пані Каллас за півдтримку України. Для того, щоб зберегти Україгну потрібно негайно створити уряд національного порятунку і забрати кермо з рук зеленої некомпетентної влади, яка тільки добре навчилася красти і брехати. Зелена влада і їх брати риги відтягуються по-повній, відпочивають за кордоном, купують нерухомість в країнах Європи і бізнес, а Армію утримує сама армія, люди і волонтери.
31.03.2026 11:56 Ответить
Каллас під час візиту до Бучі: Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору

Якось дивно сформульовано/перекладено на українську: Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору.

Ніби Україна прагне зникнути... а від Європи немає дозволу.
31.03.2026 12:02 Ответить
З пустого в порожнє вже 5-й рік...
31.03.2026 12:07 Ответить
 
 