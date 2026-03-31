Каллас во время визита в Бучу: Европа не позволит Украине исчезнуть из поля зрения
Высокий представитель ЕС Кая Каллас во время визита в Бучу заверила, что Европа не позволит Украине исчезнуть из поля зрения на фоне войны на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно?
"Много важных дискуссий, но я думаю, что также важно помнить, что помимо войны, которая продолжается на Ближнем Востоке, мы не позволяем Украине исчезнуть из поля зрения, потому что это (война) происходит здесь и сейчас", - подчеркнула она.
Каллас отметила, что Украина – часть Европы, и поэтому Европа "также озабочена тем, чтобы война закончилась справедливым и прочным миром".
Также она напомнила, что совершенные РФ военные преступления "к сожалению, это не единичные преступления".
"Это сценарий, который Россия применяет везде, где она оккупирует территорию, и это то, что мы должны помнить. Вот почему основное внимание нашего сегодняшнего визита с министрами иностранных дел Европейского Союза уделяется обеспечению ответственности, потому что без ответственности, если эти преступления останутся безнаказанными, то нет возможности иметь справедливый и прочный мир", – пояснила она.
Верховный представитель ЕС напомнила, что Евросоюз продвигает Специальный трибунал по преступлению агрессии, а также комиссию по рассмотрению претензий, где люди могут представить свои претензии в отношении совершенных Россией преступлений.
Что предшествовало?
Утром 31 марта в Киев с визитом прибыла глава внешней политики ЕС Кая Каллас вместе с министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза. Визит проходит в годовщину резни в Буче.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якось дивно сформульовано/перекладено на українську: Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору.
Ніби Україна прагне зникнути... а від Європи немає дозволу.