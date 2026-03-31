Каллас во время визита в Бучу: Европа не позволит Украине исчезнуть из поля зрения

Высокий представитель ЕС Кая Каллас во время визита в Бучу заверила, что Европа не позволит Украине исчезнуть из поля зрения на фоне войны на Ближнем Востоке.

Что известно?

"Много важных дискуссий, но я думаю, что также важно помнить, что помимо войны, которая продолжается на Ближнем Востоке, мы не позволяем Украине исчезнуть из поля зрения, потому что это (война) происходит здесь и сейчас", - подчеркнула она.

Каллас отметила, что Украина – часть Европы, и поэтому Европа "также озабочена тем, чтобы война закончилась справедливым и прочным миром".

Читайте также: Евросоюз ввел санкции против девяти россиян, причастных к военным преступлениям в Буче

Также она напомнила, что совершенные РФ военные преступления "к сожалению, это не единичные преступления".

"Это сценарий, который Россия применяет везде, где она оккупирует территорию, и это то, что мы должны помнить. Вот почему основное внимание нашего сегодняшнего визита с министрами иностранных дел Европейского Союза уделяется обеспечению ответственности, потому что без ответственности, если эти преступления останутся безнаказанными, то нет возможности иметь справедливый и прочный мир", – пояснила она.

Верховный представитель ЕС напомнила, что Евросоюз продвигает Специальный трибунал по преступлению агрессии, а также комиссию по рассмотрению претензий, где люди могут представить свои претензии в отношении совершенных Россией преступлений.

Читайте: Каллас в Киеве: Европа рядом с вами. Мы и в дальнейшем будем оказывать военную, финансовую, энергетическую и гуманитарную поддержку

Что предшествовало?

Утром 31 марта в Киев с визитом прибыла глава внешней политики ЕС Кая Каллас вместе с министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза. Визит проходит в годовщину резни в Буче.

Читайте также: Решение Украины не показывать повреждения "Дружбы" вызвало разногласия в ЕС, - Euractiv