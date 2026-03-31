Каллас під час візиту до Бучі: Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору
Висока представниця ЄС Кая Каллас під час візиту до Бучі запевнила, що Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору на тлі війни на Близькому Сході.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо?
"Багато важливих дискусій, але я думаю, що також важливо пам’ятати, що окрім війни, яка триває на Близькому Сході, що ми не дозволяємо Україні зникнути з поля зору, бо це (війна) відбувається тут і зараз", - наголосила вона.
Каллас зазначила, що Україна – частина Європи, і тому Європа "також стурбована тим, щоб війна закінчилася справедливим і тривалим миром".
Також вона нагадала, що скоєні РФ воєнні злочини "на жаль, це не поодинокі злочини".
"Це сценарій, який Росія має всюди, де вона окупує територію, і це те, що ми повинні пам’ятати. Ось чому основна увага нашого сьогоднішнього візиту з міністрами закордонних справ Європейського Союзу приділяється збереженню відповідальності, бо без відповідальності, якщо ці злочини залишаться безкарними, то немає можливості мати справедливий і тривалий мир", – пояснила вона.
Висока представниця ЄС нагадала, що Євросоюз просуває Спеціальний трибунал за злочин агресії, а також комісію з розгляду претензій, де люди можуть представити свої претензії щодо російських злочинів, які були скоєні.
Що передувало?
Зранку 31 березня до Києва з візитом приїхала очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас разом із міністрами ЗС країн-членів Євросоюзу. Візит відбувається у роковини різанини в Бучі.
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