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Каллас під час візиту до Бучі: Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору

Кая Каллас відвідала Бучу та запевнила у підтримці ЄС

Висока представниця ЄС Кая Каллас під час візиту до Бучі запевнила, що Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору на тлі війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

"Багато важливих дискусій, але я думаю, що також важливо пам’ятати, що окрім війни, яка триває на Близькому Сході, що ми не дозволяємо Україні зникнути з поля зору, бо це (війна) відбувається тут і зараз", - наголосила вона.

Каллас зазначила, що Україна – частина Європи, і тому Європа "також стурбована тим, щоб війна закінчилася справедливим і тривалим миром".

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Також вона нагадала, що скоєні РФ воєнні злочини "на жаль, це не поодинокі злочини".

"Це сценарій, який Росія має всюди, де вона окупує територію, і це те, що ми повинні пам’ятати. Ось чому основна увага нашого сьогоднішнього візиту з міністрами закордонних справ Європейського Союзу приділяється збереженню відповідальності, бо без відповідальності, якщо ці злочини залишаться безкарними, то немає можливості мати справедливий і тривалий мир", – пояснила вона.

Висока представниця ЄС нагадала, що Євросоюз просуває Спеціальний трибунал за злочин агресії, а також комісію з розгляду претензій, де люди можуть представити свої претензії щодо російських злочинів, які були скоєні.

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Що передувало?

Зранку 31 березня до Києва з візитом приїхала очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас разом із міністрами ЗС країн-членів Євросоюзу. Візит відбувається у роковини різанини в Бучі.

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Автор: 

Євросоюз (15363) Каллас Кая (533)
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Топ коментарі
+5
Дякую пані Каллас за півдтримку України. Для того, щоб зберегти Україгну потрібно негайно створити уряд національного порятунку і забрати кермо з рук зеленої некомпетентної влади, яка тільки добре навчилася красти і брехати. Зелена влада і їх брати риги відтягуються по-повній, відпочивають за кордоном, купують нерухомість в країнах Європи і бізнес, а Армію утримує сама армія, люди і волонтери.
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31.03.2026 11:56 Відповісти
+4
З пустого в порожнє вже 5-й рік...
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31.03.2026 12:07 Відповісти
+2
Як шо Захід хоче шоб Україна перемогла , то ЄС треба вимагати складання повноважень 🤡 , та передачі влади комітету нацзахисту України , бо торчок буде триматися за війну , як за владу , пора ЄС зрозуміти та визнати , шо зеленський став президентом і з їх подачі , вони теж винні в цій бійні , а перемогти лаптестан Україна може, тільки без зеленського ,це і кремль знає ,тому обдовбиш їм потрібен як українській президент ...
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31.03.2026 11:47 Відповісти

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