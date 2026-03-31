Каллас під час візиту до Бучі: Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору

Висока представниця ЄС Кая Каллас під час візиту до Бучі запевнила, що Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору на тлі війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Багато важливих дискусій, але я думаю, що також важливо пам’ятати, що окрім війни, яка триває на Близькому Сході, що ми не дозволяємо Україні зникнути з поля зору, бо це (війна) відбувається тут і зараз", - наголосила вона.

Каллас зазначила, що Україна – частина Європи, і тому Європа "також стурбована тим, щоб війна закінчилася справедливим і тривалим миром".

Читайте також: Євросоюз запровадив санкції проти дев’ятьох росіян, причетних до воєнних злочинів у Бучі

Також вона нагадала, що скоєні РФ воєнні злочини "на жаль, це не поодинокі злочини".

"Це сценарій, який Росія має всюди, де вона окупує територію, і це те, що ми повинні пам’ятати. Ось чому основна увага нашого сьогоднішнього візиту з міністрами закордонних справ Європейського Союзу приділяється збереженню відповідальності, бо без відповідальності, якщо ці злочини залишаться безкарними, то немає можливості мати справедливий і тривалий мир", – пояснила вона.

Висока представниця ЄС нагадала, що Євросоюз просуває Спеціальний трибунал за злочин агресії, а також комісію з розгляду претензій, де люди можуть представити свої претензії щодо російських злочинів, які були скоєні.

Читайте: Каллас у Києві: Європа поруч з вами. Ми й надалі надаватимемо військову, фінансову, енергетичну та гуманітарну підтримку

Що передувало?

Зранку 31 березня до Києва з візитом приїхала очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас разом із міністрами ЗС країн-членів Євросоюзу. Візит відбувається у роковини різанини в Бучі.

Також читайте: Рішення України не показувати пошкодження "Дружби" викликало розбіжності у ЄС, - Euractiv