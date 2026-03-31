Каллас у Києві: Європа поруч з вами. Ми й надалі надаватимемо військову, фінансову, енергетичну та гуманітарну підтримку

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила в Києві, що Європа підтримує Україну та працюватиме над притягненням РФ до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Каллас написала у Х.

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"Кожен візит є наочним нагадуванням про мужність та стійкість України. Європа стоїть на вашому боці. Ми й надалі надаватимемо військову, фінансову, енергетичну та гуманітарну підтримку", - йдеться в дописі.

Каллас також запевнила, що Європа зробить все можливе, аби "забезпечити повну відповідальність за злочини Росії".

Що передувало?

Зранку 31 березня до Києва з візитом приїхала очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас разом із міністрами ЗС країн-членів Євросоюзу. Візит відбувається у роковини різанини в Бучі.

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