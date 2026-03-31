УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12739 відвідувачів онлайн
Новини підтримка України ЄС
2 936 14

Каллас у Києві: Європа поруч з вами. Ми й надалі надаватимемо військову, фінансову, енергетичну та гуманітарну підтримку

ЄС на боці України — заява Кає Каллас у Києві

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила в Києві, що Європа підтримує Україну та працюватиме над притягненням РФ до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Каллас написала у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Кожен візит є наочним нагадуванням про мужність та стійкість України. Європа стоїть на вашому боці. Ми й надалі надаватимемо військову, фінансову, енергетичну та гуманітарну підтримку", - йдеться в дописі.

Каллас також запевнила, що Європа зробить все можливе, аби "забезпечити повну відповідальність за злочини Росії".

Що передувало?

Зранку 31 березня до Києва з візитом приїхала очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас разом із міністрами ЗС країн-членів Євросоюзу. Візит відбувається у роковини різанини в Бучі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Те, що робить Росія - це більше, ніж війна. Йдеться про державний терор, - єврокомісарка Кос

Автор: 

Європа (2549) Україна (7623) підтримка (850) Каллас Кая (533)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
31.03.2026 09:17 Відповісти
+3
Неможливо. Як нам тут розповідають, людей не залишилось, Хрещатик порожній, тож просто немає кому влаштовувати колапс.
показати весь коментар
31.03.2026 09:18 Відповісти
+2
Колапс у Києві
показати весь коментар
31.03.2026 09:16 Відповісти

Завантаження...

 
 