Те, що робить Росія - це більше, ніж війна. Йдеться про державний терор, - єврокомісарка Кос

У ЄС заявили, що Росія коїть державний терор проти України, атакуючи її цивільну інфраструктуру.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Новини, які ми отримуємо з України майже щоранку, жахливі. Те, що робить Росія - це державний терор. Це набагато більше, ніж війна, адже вони бомблять людей, які перебувають у своїх домівках, замерзають до смерті, обстрілюють пасажирські потяги", - наголосила вона.

Кос зазначила, що міністри "обговорять з державами-членами, що ми можемо зробити більше для вирішення енергетичної ситуації в Україні".

Раніше Кос заявила, що вступ України в ЄС у 2027 році - це бажання не лише Зеленського, а й інших держав-членів.

Відомо, що врокомісари приїдуть до Києва на роковини повномасштабного вторгнення РФ.

