Те, що робить Росія - це більше, ніж війна. Йдеться про державний терор, - єврокомісарка Кос

У ЄС звинуватили Росію у державному терорі щодо України

У ЄС заявили, що Росія коїть державний терор проти України, атакуючи її цивільну інфраструктуру.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Що відомо?

"Новини, які ми отримуємо з України майже щоранку, жахливі. Те, що робить Росія - це державний терор. Це набагато більше, ніж війна, адже вони бомблять людей, які перебувають у своїх домівках, замерзають до смерті, обстрілюють пасажирські потяги", - наголосила вона.

Кос зазначила, що міністри "обговорять з державами-членами, що ми можемо зробити більше для вирішення енергетичної ситуації в Україні".

Що передувало?

  • Раніше Кос заявила, що вступ України в ЄС у 2027 році - це бажання не лише Зеленського, а й інших держав-членів.
  • Відомо, що врокомісари приїдуть до Києва на роковини повномасштабного вторгнення РФ.

Так ви новин з України не читайте, це шкідливо для здоров'я. Авось якось там "хохли" впораються.
29.01.2026 14:36 Відповісти
"Новини, які ми отримуємо з України майже щоранку, жахливі"
29.01.2026 14:37 Відповісти
Яка країна, крім України, розірвала з терористом дипломатичні стосунки, пані Марто?
29.01.2026 14:42 Відповісти
"У ЄС заявили, що Росія коїть державний терор"

"Європейський Союз станом на кінець 2025 року не вніс Росію до офіційного списку держав-спонсорів тероризму"

.....
29.01.2026 14:44 Відповісти
Ну... інформація про жах в Україні в кожному випуску новин. Правда, не всі корупційні скандали висвічують. Якби я не читала ЦН і не слухала б нон-стоп Прямий, то, звісно, картина була б не повна.
29.01.2026 14:54 Відповісти
Марту хтось науськав на такий позитивний для України меседж...

Стоп, https://t.me/PresidentPoroshenko/14781 позавчора її обхажував Порошенко... Тоді все зрозуміло....
29.01.2026 15:47 Відповісти
На ці дії раши вже є назва - це звичайний Хохлокост.
29.01.2026 16:46 Відповісти
Геноцид, дурню.
29.01.2026 17:48 Відповісти
 
 