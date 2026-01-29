Те, що робить Росія - це більше, ніж війна. Йдеться про державний терор, - єврокомісарка Кос
У ЄС заявили, що Росія коїть державний терор проти України, атакуючи її цивільну інфраструктуру.
Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Що відомо?
"Новини, які ми отримуємо з України майже щоранку, жахливі. Те, що робить Росія - це державний терор. Це набагато більше, ніж війна, адже вони бомблять людей, які перебувають у своїх домівках, замерзають до смерті, обстрілюють пасажирські потяги", - наголосила вона.
Кос зазначила, що міністри "обговорять з державами-членами, що ми можемо зробити більше для вирішення енергетичної ситуації в Україні".
Що передувало?
- Раніше Кос заявила, що вступ України в ЄС у 2027 році - це бажання не лише Зеленського, а й інших держав-членів.
- Відомо, що врокомісари приїдуть до Києва на роковини повномасштабного вторгнення РФ.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Європейський Союз станом на кінець 2025 року не вніс Росію до офіційного списку держав-спонсорів тероризму"
Стоп, https://t.me/PresidentPoroshenko/14781 позавчора її обхажував Порошенко... Тоді все зрозуміло....