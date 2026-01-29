То, что делает Россия, - это больше, чем война. Речь идет о государственном терроре, - еврокомиссар Кос

В ЕС заявили, что Россия совершает государственный террор против Украины, атакуя ее гражданскую инфраструктуру.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Что известно

"Новости, которые мы получаем из Украины почти каждое утро, ужасны. То, что делает Россия - это государственный террор. Это гораздо больше, чем война, так как они бомбят людей, которые находятся в своих домах, замерзают до смерти, обстреливают пассажирские поезда", - подчеркнула она.

Кос отметила, что министры "обсудят с государствами-членами, что мы можем сделать больше для решения энергетической ситуации в Украине".

Что предшествовало?

Ранее Кос заявила, что вступление Украины в ЕС в 2027 году - это желание не только Зеленского, но и других государств-членов.

Известно, что еврокомиссары приедут в Киев на годовщину полномасштабного вторжения РФ.

