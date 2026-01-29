То, что делает Россия, - это больше, чем война. Речь идет о государственном терроре, - еврокомиссар Кос

В ЕС обвинили Россию в государственном терроре в отношении Украины

В ЕС заявили, что Россия совершает государственный террор против Украины, атакуя ее гражданскую инфраструктуру.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Что известно

"Новости, которые мы получаем из Украины почти каждое утро, ужасны. То, что делает Россия - это государственный террор. Это гораздо больше, чем война, так как они бомбят людей, которые находятся в своих домах, замерзают до смерти, обстреливают пассажирские поезда", - подчеркнула она.

Кос отметила, что министры "обсудят с государствами-членами, что мы можем сделать больше для решения энергетической ситуации в Украине".

Что предшествовало?

  • Ранее Кос заявила, что вступление Украины в ЕС в 2027 году - это желание не только Зеленского, но и других государств-членов.
  • Известно, что еврокомиссары приедут в Киев на годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Так ви новин з України не читайте, це шкідливо для здоров'я. Авось якось там "хохли" впораються.
29.01.2026 14:36 Ответить
"Новини, які ми отримуємо з України майже щоранку, жахливі"
29.01.2026 14:37 Ответить
Яка країна, крім України, розірвала з терористом дипломатичні стосунки, пані Марто?
29.01.2026 14:42 Ответить
"У ЄС заявили, що Росія коїть державний терор"

"Європейський Союз станом на кінець 2025 року не вніс Росію до офіційного списку держав-спонсорів тероризму"

29.01.2026 14:44 Ответить
Ну... інформація про жах в Україні в кожному випуску новин. Правда, не всі корупційні скандали висвічують. Якби я не читала ЦН і не слухала б нон-стоп Прямий, то, звісно, картина була б не повна.
29.01.2026 14:54 Ответить
Марту хтось науськав на такий позитивний для України меседж...

Стоп, https://t.me/PresidentPoroshenko/14781 позавчора її обхажував Порошенко... Тоді все зрозуміло....
29.01.2026 15:47 Ответить
На ці дії раши вже є назва - це звичайний Хохлокост.
29.01.2026 16:46 Ответить
Геноцид, дурню.
29.01.2026 17:48 Ответить
 
 