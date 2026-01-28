Порошенко и еврокомиссар Кос обсудили ускорение евроинтеграции Украины

Лидер "ЕС" Петр Порошенко обсудил с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос вопросы переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз.

"Подробно обсудили инициативу по "ограниченному членству" Украины в ЕС и содержательное наполнение регламента по выделению Украине займа на сумму 90 млрд евро на военные нужды и цели бюджетной поддержки Украины", - отметил пятый президент.

Во время встречи Порошенко и Кос подчеркнули важность скорейшего официального открытия переговорного кластера "Основы" с усиленным фокусом на состоянии демократии и функционировании демократических институтов в Украине, верховенстве права и борьбе с коррупцией, уважении к многопартийному плюрализму, свободе слова, правам оппозиции.

"В этом контексте обсудили состояние и проблемы выполнения плана первоочередных реформ в сфере верховенства права в соответствии с Совместным заявлением комиссара ЕС Марты Кос и вице-премьер-министра Украины Тараса Качки.

Обсудили инициативу украинской власти по подготовке законопроекта об особенностях проведения выборов, а также приоритеты законодательного обеспечения европейской интеграции Украины", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее Кос заявила, что Украина должна как можно быстрее стать членом Евросоюза.

По ее словам, предоставление Украине поддержки на 90 млрд евро связано с выполнением сложных реформ.

