Порошенко и еврокомиссар Кос обсудили ускорение евроинтеграции Украины

Порошенко встретился с еврокомиссаром Мартой Кос: что известно?

Лидер "ЕС" Петр Порошенко обсудил с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос вопросы переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Подробности

"Подробно обсудили инициативу по "ограниченному членству" Украины в ЕС и содержательное наполнение регламента по выделению Украине займа на сумму 90 млрд евро на военные нужды и цели бюджетной поддержки Украины", - отметил пятый президент.

Во время встречи Порошенко и Кос подчеркнули важность скорейшего официального открытия переговорного кластера "Основы" с усиленным фокусом на состоянии демократии и функционировании демократических институтов в Украине, верховенстве права и борьбе с коррупцией, уважении к многопартийному плюрализму, свободе слова, правам оппозиции.

"В этом контексте обсудили состояние и проблемы выполнения плана первоочередных реформ в сфере верховенства права в соответствии с Совместным заявлением комиссара ЕС Марты Кос и вице-премьер-министра Украины Тараса Качки.

Обсудили инициативу украинской власти по подготовке законопроекта об особенностях проведения выборов, а также приоритеты законодательного обеспечения европейской интеграции Украины", - подытожил он.

Что предшествовало?

Порошенко Петр (19285) Кос Марта (54)
Дякую, шановному президенту Порошенко. Зустріч пройшла на вищому рівні. Предидент не ображав партнерів, як це робив Голобородько, а просив про прискорення євроінтеграції України. На кого промиігняли 73% мудрого президента?
28.01.2026 10:17 Ответить
В такий складний час для України---влади нехоче залучити професіоналів--дипломатів,авторитетних людей да переговорного процесу. Але у влади є тільки інородці і їм байдуже до України , бо їм потрібно тільки красти Ну а нашим баранам і лохам---"какая разніца"
28.01.2026 10:17 Ответить
там в делегації від України не лише Порох, там більша половина делегації слуги уродів на чолі з безумною.
Але пані Марта вирішила поговорити лише з Порохом...
28.01.2026 10:23 Ответить
а де вср ана зелень? мудачня не має часу і таланту?
28.01.2026 10:07 Ответить
28.01.2026 10:23 Ответить
Всрана, як ти кажеш зелень, спілкується з представниками Євросоюзу рівня вище ніж комісар
28.01.2026 10:24 Ответить
Куди вже вище в ПА НАТО, ніж Рютте?
Ага, з Рютте знов таки Порох розмовляв...
Повідомдення - нижче.
28.01.2026 11:02 Ответить
Клименко вср ана зелень може лише образи Боневтіка ставити і корабельні сосни качати
28.01.2026 11:07 Ответить
До ЄС тільки в минулому році дійшло, що може статися з ними якщо програє України. Жорстка критика м'якотілої Європи - це не образи. Якщо їх не ворушити, так і будуть надалі колупатися в носі. Досить вже політику подвійних стандартів накручувати. Ну поспілкувались й добре, був би тільки з цього толк.
28.01.2026 10:30 Ответить
"Жорстка критика м'якотілої Європи - це не образи.."? Ви зрозуміли про що написали? Голобородько має моральне право погрожувати і повчати тих, хто нас підтримує? Той Голобородько, який оточив себе крадунами з антиукраїнською позицією? Нагадати про міндіча, цукермана, шурму, чернишова, Юзіка, кіселя та іншу його братву, яка крала із бюджету воюючої країгни мільярди? А його радники арестович, шефіри та інші, як тільки втекли за кордон, так відкрито сказали, що ми українці ніхто, а от "русскій мир" сила. Забулися хто готував йому документи на проукраїнських політиків в суди і отримував рішення вигідні Голобородьку, а не Україні? Це шостий "ефективний" менеджер портнов. Все його отчоення з таких. На скільки десятків депутатів із "слуг" НАБУ і САП відкрили справи?
28.01.2026 10:49 Ответить
Порошенко постарів , ця зелена наволоч , вбиває судами трійками його...вони підривають його здоров'я ,і українців лишають без захисних , перед мафією 🤡...
28.01.2026 10:36 Ответить
після того.як "зе ворог" в Давосі."наклав лайна" в киШеню ЄС(ПО ВКАЗІВЦІ РАШИСТСЬКОЇ АГЕНТУРИ) рух в сторону ЄС поставлено на ручний "зелено- рашистський тормоз"
28.01.2026 10:43 Ответить
Петро Порошенко:

Військова присутність країн НАТО в Україні має залишатися на столі переговорів і, зрештою, втілитися в реальність. Про це казав на Міжпарламентській раді Україна-НАТО, де радий був побачитися з моїм добрим другом та другом всієї України Марком Рютте.

(втім, скорочений текст про цю зустріч з Рютте є тут на цензорі в інфі "Порошенко в штаб-квартирі НАТО: ЗСУ є опорою трансатлантичної безпеки". ІМНО, не варто повторюватись)
https://t.me/PresidentPoroshenko/14767 Петро Порошенко:
Продовжив роботу з представниками інституцій ЄС чудовою зустріччю з Головою делегації Європарламенту у Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Пеккою Товері.
У контексті 4-го року повномасштабного вторгнення і 12-го року російської агресії маємо говорити чітко, що без справедливого миру для України не буде надійної безпеки для Європи. Ситуація погіршується: російські війська продовжують просуватися, попри шалені втрати, росія масовано б'є по енергетиці та цивільній інфраструктурі, залишаючи українські міста без світла і тепла. Стійкий мир можливий лише тоді, коли агресор позбавлений здатності досягати своїх стратегічних цілей. Формула успіху є простою: посилюємо Україну, посилюємо Європу і НАТО, послаблюємо росію та її союзників.
Це означає, що росія має понести не меншу ціну, ніж ту яку сьогодні платить Україна. Тому ми потребуємо ракети великою дальності і більше систем протиповітряної оборони, стійку макрофінансову підтримку і використання заморожених російських активів на оборону та відновлення, а також дієві гарантії безпеки.
Наголосив на важливості організації спеціального засідання Європарламенту 24 лютого 2026 року в річницю вторгнення, схвалення сильної Резолюції на підтримку України, новий пакет санкцій проти агресора та здійснення високорівневих візитів до України як чіткої відповіді на російський терор.
Обговорили перспективи прискореного набуття членства України в ЄС, зокрема доцільності фіксації конкретних термінів вступу з погляду мотивації в імплементації реформ.
Особливу увагу приділили аспектам зміцнення демократичної стійкості України в умовах воєнного часу, зокрема важливість незалежних антикорупційних інституцій, припинення тиску на опозицію і медіа, створення коаліції національної єдності та проведення повоєнних виборів за європейськими стандартами.
https://t.me/PresidentPoroshenko/14770 Петро Порошенко:
Цікава зустріч з Комісаром ЄС з питань оборони та космосу Андріусом Кубіліусом.
Подякував за рішення щодо виділення Україні позики на суму 90 млрд євро для забезпечення першочергових військових потреб в «каскадний спосіб» (шляхом інвестицій в українську оборонну промисловість, купівлі в європейських виробників та, в разі потреби в американських зброярів).
Також висловив сподівання на затвердження даного регламенту Євросоюзу про використання позики в рамках Ради постійних представників ЄС вже цього тижня.
Обговорили безпекову ситуацію в Україні та Європі, шляхи подолання критичного стану української енергетики внаслідок останніх російських ракетних обстрілів та нагальні потреби України у протиповітряній та антидроновій обороні.
Наголосив на важливості значного збільшення інвестицій в оборонну промисловість як України, так і європейських країн. Обмінялися думками щодо змістовного наповнення 20-го пакета санкцій ЄС проти росії, а також спеціальної резолюції Європарламенту та заяв Єврокомісії у звʼязку з 4-им роком повномасштабного вторгнення та 12-им роком початку російської агресії проти України.
https://t.me/PresidentPoroshenko/14786 Петро Порошенко:
Традиційно дружня та насичена зустріч із «Групою друзів України в Європейському Парламенті».
Сьогодні дискусія була присвячена безпековій ситуації в Україні та Європі, підтримці напередодні 4-х роковин повномасштабного російського вторгнення та 12-ї року російської агресії, а також просуванню європейської інтеграції України і зміцненню демократичної стійкості держави в умовах воєнного стану.
Наголосив, що росія масовано атакує енергетичну та цивільну інфраструктуру, залишаючи українські міста без світла, водопостачання і тепла. Зауважив, що стійкий мир можливий лише тоді, коли агресор буде позбавлений здатності досягати своїх стратегічних цілей. Формула успіху є очевидною: посилення України + посилення Європи та НАТО + послаблення росії та її союзників. Це передбачає збільшення постачання ********* озброєння (насамперед, систем ППО та дронових технологій), розвиток українського оборонно-промислового комплексу, стійку макрофінансову підтримку, використання заморожених російських активів для фінансування оборонних потреб і відновлення України, а також запровадження дієвих гарантій безпеки. Водночас у довгостроковій перспективі єдиною дієвою гарантією безпеки для України залишається членство в НАТО.
Наголосив на необхідності посилення політичного та санкційного тиску на росію з боку ЄС і країн Сімки, зокрема, прискорити підготовку і схвалення дієвого та змістовного 20-го пакета санкцій ЄС проти російського агресора в координації з іншими партнерами.
Виступив з ініціативою проведення напередодні 4-х роковин повномасштабного вторгнення спеціального засідання Європейського Парламенту, підготовки сильної спецрезолюції на підтримку України, а також здійснення високорівневих візитів представників ЄС до України.
У контексті переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу обговорили проблемні питання відкриття переговорів, насамперед кластера «Основи». Висловив вдячність депутатам Європейського Парламенту за голосування щодо виділення Україні довгострокової фінансової позики на суму 90 млрд євро, а також обговорили параметри та змістовне наповнення регламентних рішень щодо надання Україні цієї позики.
Особливу увагу під час зустрічі приділили зміцненню демократичної стійкості України в умовах війни.
Я проти вступу України в ЄС диктатура бюрократії таке ж гамно як і диктатура путіна
Якщо Україна спочатку не вступить в ЄС, а потім в НАТО, то її вступлять до Засрашки.
Господи !!!Дай Сили та Здоров'я Петру Порошенко !!! Гарна Людина ,розумна ❤️...
