Порошенко та єврокомісарка Кос обговорили прискорення євроінтеграції України

Лідер "ЄС" Петро Порошенко обговорив із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос питання переговорного процесу про вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Детально обговорили ініціативу щодо "обмеженого членства" України в ЄС та змістовне наповнення регламенту щодо виділення Україні позики на суму 90 млрд євро на військові потреби та цілі бюджетної підтримки України", - зазначив п'ятий президент.

Під час зустрічі Порошенко та Кос наголосили на важливості якнайшвидшого офіційного відкриття переговорного кластера "Основи" з посиленим фокусом на стані демократії та функціонуванні демократичних інституцій в Україні, верховенства права та боротьби з корупцією, поваги до багатопартійного плюралізму, свободи слова, прав опозиції.

"У цьому контексті обговорили стан та проблеми виконання плану першочергових реформ у сфері верховенства права згідно зі Спільною заявою Комісара ЄС Марти Кос та Віцепрем’єр-міністра України Тараса Качки.

Обговорили ініціативу української влади з підготовки законопроєкту щодо особливостей проведення виборів, а також пріоритети законодавчого забезпечення європейської інтеграції України", - підсумував він.

Раніше Кос заявила, що Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу.

За її словами, надання Україні підтримки на 90 млрд євро пов’язане з виконанням складних реформ .

