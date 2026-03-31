Каллас в Киеве: Европа рядом с вами. Мы и в дальнейшем будем оказывать военную, финансовую, энергетическую и гуманитарную поддержку
Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила в Киеве, что Европа поддерживает Украину и будет работать над привлечением РФ к ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомКаллас написала в Твиттере.
"Каждый визит является наглядным напоминанием о мужестве и стойкости Украины. Европа на вашей стороне. Мы и в дальнейшем будем оказывать военную, финансовую, энергетическую и гуманитарную поддержку", — говорится в сообщении.
Каллас также заверила, что Европа сделает все возможное, чтобы "обеспечить полную ответственность за преступления России".
Что предшествовало?
Утром 31 марта в Киев с визитом прибыла глава внешней политики ЕС Кая Каллас вместе с министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза. Визит проходит в годовщину резни в Буче.
