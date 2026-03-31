Новости Встреча глав МИД ЕС
В Киев прибыли глава дипломатии ЕС Каллас и министры стран-членов Евросоюза. ВИДЕО

Утром 31 марта в Киев с визитом прибыла глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас вместе с министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза. Визит проходит в годовщину массового убийства в Буче. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Добро пожаловать в Киев, дорогие европейские друзья, Кая Каллас и коллеги — европейские министры! Сегодня мы чтим трагическую годовщину Бучанской резни. В тот день ужасающие кадры убитых мирных жителей потрясли весь мир до глубины души", — говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что такое мощное европейское присутствие в этот день демонстрирует, что правосудие за это и другие преступления России неизбежно.

"Полное привлечение к ответственности за преступления России жизненно необходимо для восстановления справедливости в Европе.
И сегодня мы будем продвигать усилия в этом направлении", — отметил глава МИД.

Сибига напомнил, что на эти дни также приходится четвертая годовщина с тех пор, как Украина начала освобождать Киевскую область и другие территории, оккупированные Россией в 2022 году. 

"Этот визит — знак настоящего мужества и солидарности с Украиной. Я благодарен верховному представителю ЕС Кае Каллас и всем европейским коллегам, которые сегодня приехали в Украину", — написал Сибига.

Детали визита

По информации Европейской службы внешних дел, Каллас проведет в Киеве неформальное заседание Совета ЕС по иностранным делам. Визит завершится церемонией передачи энергетического оборудования для украинских железных дорог.

По данным EEAS, министры также посетят Бучу в Киевской области Украины, где в марте 2022 года произошло массовое убийство мирных граждан, сопровождавшееся случаями мародерства, похищений и пыток.

Сибига Андрей (839) Каллас Кая (393)
Ласкаво просимо до України шановні наші партнери з ЄС.
31.03.2026 08:37 Ответить
..., а ви гроші привезли?
31.03.2026 08:44 Ответить
Сибіга наголосив, що така потужна європейська присутність у цей день демонструє, що правосуддя за цей та інші злочини росії є неминучим.

У смарагдової влади непотужних візитів не буває.
31.03.2026 08:43 Ответить
яке блюзнірство-візит в рокововини різанини в бучі анонсуютьюа подівіться на це веселе кодло .вісі веселі...всім весело....
31.03.2026 09:26 Ответить
Звісно їм всім весело , бо кожен має свою вигоду - читай нижче мій комент!
31.03.2026 09:39 Ответить
Європі потрібна багаторічна війна в Україні - щоб лоховате та дуровате Путло Погане сиділо роками в мишоловці війни та не заважало європейцям гарно та мирно жити.

ЦАРЮ та його ЗЕбоярам потрібна нескінчена війна - бо нескінчена війна то є нескінчена царська влада та нескінчене мародерство.

Путла Поганого влаштовує багаторічна війна на виснаження України, бо в такій війні він кожного дня гарантовано нарощує свою ДЕМОГРАФІЧНУ ПЕРЕМОГУ над Україною , а також перетворює залишки Неньки в державу-інваліда 1-ї групи та ще й ту, що може існувати тільки під крапельницею в реанімації .

А де ж інтерес в нескінченій війні залишків України та того населення, що ще не втекло з території вічної війни ... поки не втекло?!

ЯК ЖЕ ВСЕ СУМНО ТА БЕЗПЕРСПЕКТИВНО !
31.03.2026 09:37 Ответить
Уточнив би, як свідок тих подій. "що супроводжувалося випадками мародерства, викрадень і тортур Джерело: https://censor.net/ua/n3608025" применшення звірств. Масове вбивство супроводжувалось не "випадками"!!!!!! а МАСОВИМ (ТОТАЛЬНИМ) мародерством, викраденнями і тортурами, ґвалтуваннями і ВБИВСТВАМИ ЗАРАДИ РОЗВАГИ!!!!! (Йшла родина від батьків тато, мама і доня. Так кацапський снайпер поцілив у лоб мамі! просто так!!! .... Тато потім ходив випрошував тіло дружини, насилу віддали). І таких прикладів безліч!! Оце весь "руській мір" з їхніми "скрєпамі і мальчікамі". Ніколи не забудемо!!!!
31.03.2026 09:38 Ответить
А чого це вона припхалась до Києва, може тому, що переговори в Маямі не принесли ніяких позитивних результатів для України і вона буде переконувати продовжувати війну навіть без зброї і старими дідами 55+ і хворими
31.03.2026 10:02 Ответить
 
 