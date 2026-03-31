В Киев прибыли глава дипломатии ЕС Каллас и министры стран-членов Евросоюза. ВИДЕО
Утром 31 марта в Киев с визитом прибыла глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас вместе с министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза. Визит проходит в годовщину массового убийства в Буче.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Добро пожаловать в Киев, дорогие европейские друзья, Кая Каллас и коллеги — европейские министры! Сегодня мы чтим трагическую годовщину Бучанской резни. В тот день ужасающие кадры убитых мирных жителей потрясли весь мир до глубины души", — говорится в сообщении.
Сибига подчеркнул, что такое мощное европейское присутствие в этот день демонстрирует, что правосудие за это и другие преступления России неизбежно.
"Полное привлечение к ответственности за преступления России жизненно необходимо для восстановления справедливости в Европе.
И сегодня мы будем продвигать усилия в этом направлении", — отметил глава МИД.
Сибига напомнил, что на эти дни также приходится четвертая годовщина с тех пор, как Украина начала освобождать Киевскую область и другие территории, оккупированные Россией в 2022 году.
"Этот визит — знак настоящего мужества и солидарности с Украиной. Я благодарен верховному представителю ЕС Кае Каллас и всем европейским коллегам, которые сегодня приехали в Украину", — написал Сибига.
Детали визита
По информации Европейской службы внешних дел, Каллас проведет в Киеве неформальное заседание Совета ЕС по иностранным делам. Визит завершится церемонией передачи энергетического оборудования для украинских железных дорог.
По данным EEAS, министры также посетят Бучу в Киевской области Украины, где в марте 2022 года произошло массовое убийство мирных граждан, сопровождавшееся случаями мародерства, похищений и пыток.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У смарагдової влади непотужних візитів не буває.
ЦАРЮ та його ЗЕбоярам потрібна нескінчена війна - бо нескінчена війна то є нескінчена царська влада та нескінчене мародерство.
Путла Поганого влаштовує багаторічна війна на виснаження України, бо в такій війні він кожного дня гарантовано нарощує свою ДЕМОГРАФІЧНУ ПЕРЕМОГУ над Україною , а також перетворює залишки Неньки в державу-інваліда 1-ї групи та ще й ту, що може існувати тільки під крапельницею в реанімації .
А де ж інтерес в нескінченій війні залишків України та того населення, що ще не втекло з території вічної війни ... поки не втекло?!
ЯК ЖЕ ВСЕ СУМНО ТА БЕЗПЕРСПЕКТИВНО !