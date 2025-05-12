РУС
Новости Встреча глав МИД ЕС
Европа и Украина стремятся к миру. Путин и Россия должны дать ответ, - глава МИД Испании Альбарес

Хосе Мануэль Альбарес о переговорах в Стамбуле

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал РФ дать свой ответ на предложение о 30-дневном прекращении огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом Альбарес заявил перед встречей глав МИД стран ЕС в Лондоне.

"Европейцы хотят мира, Украина хочет мира. Теперь Россия и Владимир Путин должны дать свой ответ", - отметил глава МИД Испании.

Альбарес добавил, что Испания "готова продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется". При этом, предостерег, что перемирие не является самоцелью, и отметил, что потенциальная встреча в Стамбуле в конце этой недели должна состояться лишь при условии, что она станет "первым шагом на пути к справедливому и прочному миру".

"Если это лишь способ затянуть время и отложить решение проблемы, то это не имеет смысла", - считает испанский министр.

Напомним, 12 мая в Лондоне проходит встреча глав МИД ЕС. На ней должны обсудить поддержку Украины и европейскую безопасность.

Перед ее началом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что российский президент Владимир Путин должен серьезно отнестись к участию в мирных переговорах.

путин владимир Альбарес Хосе Мануэль
Це лише спосіб затягнути час і провести запланований літній наступ
12.05.2025 12:58 Ответить
Дивно що Європу в першу чергу хвилюють не санкції проти росії за порушення перемир'я і не допомога Україні, яку там постійно "мають посилити" - а все що стосується переговорів.
12.05.2025 13:00 Ответить
роССія вже вам сказала, що їй треба ліквідувати причини виникнення конфлікта. Тобто існування України як держави і українців як нації.
12.05.2025 13:04 Ответить
Відповідь проста: хотітє міра - прінімайтє наші условія. Нє прінімаєтє условія - міра, значіт, нє хотітє, ну тогда самі воюйтє дальшє.
12.05.2025 13:05 Ответить
***** заганяють в кут,навіть китайці за перемир'я.Вже скоро сутки як кремль мовчить,явно щорозгублені таким поворотом подій.Зеленський його явно переграв вчоршнйою стрілкою в Стамбулі.Дуже цікаво буде наблюдати як ***** буде викручуватися
12.05.2025 13:06 Ответить
Таке враження, що Всесвіт було створено навіть не 6 тисяч років назад, як по Біблії, а у 2022 році...ну є ж історичний контекст...хоча б якесь ЮНЕСКО прокоментувало усі ці "історичні" хворобливі марення путіна, бо політичним діячам мабуть часу не вистачає зазирнути в історичну логіку процесу...
12.05.2025 13:27 Ответить
Дасть, дасть він вам відповідь... дронами й КАБами
12.05.2025 13:59 Ответить
Це виглядає так ніби поліція вийшла до журналістів з заявою до серійного маніяка, який на волі і постійно вбиває, з вимогою зупинитися 🤦🤦🤦
12.05.2025 14:41 Ответить
 
 