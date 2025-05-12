Европа и Украина стремятся к миру. Путин и Россия должны дать ответ, - глава МИД Испании Альбарес

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал РФ дать свой ответ на предложение о 30-дневном прекращении огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом Альбарес заявил перед встречей глав МИД стран ЕС в Лондоне.

"Европейцы хотят мира, Украина хочет мира. Теперь Россия и Владимир Путин должны дать свой ответ", - отметил глава МИД Испании.

Альбарес добавил, что Испания "готова продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется". При этом, предостерег, что перемирие не является самоцелью, и отметил, что потенциальная встреча в Стамбуле в конце этой недели должна состояться лишь при условии, что она станет "первым шагом на пути к справедливому и прочному миру".

"Если это лишь способ затянуть время и отложить решение проблемы, то это не имеет смысла", - считает испанский министр.

Напомним, 12 мая в Лондоне проходит встреча глав МИД ЕС. На ней должны обсудить поддержку Украины и европейскую безопасность.

Перед ее началом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что российский президент Владимир Путин должен серьезно отнестись к участию в мирных переговорах.

