Путин должен серьезно отнестись к мирным переговорам, - Лемми

Дэвид Лемми перед встречей в Лондоне

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми перед встречей с министрами иностранных дел крупнейших государств ЕС в Лондоне заявил, что российский президент Владимир Путин должен серьезно отнестись к участию в мирных переговорах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Глава внешнеполитического ведомства Британии высоко оценил президента Украины Владимира Зеленского за его "готовность к переговорам".

Он также добавил, что "пришло время Путину серьезно отнестись к миру в Европе, серьезно отнестись к прекращению огня и серьезно отнестись к переговорам".

Лемми также повторил текущую позицию, что европейские лидеры "готовы, если Путин не проявит серьезности".

Напомним, 12 мая в Лондоне проходит встреча глав МИД ЕС. На ней должны обсудить поддержку Украины и европейскую безопасность.

"Путін має ..."
Пан Леммі разом із "міністрами закордонних справ найбільших держав ЄС" (Джерело: https://censor.net/ua/n3551712)

а) наївний
б) прикидається
в) відбуває номер
12.05.2025 11:54 Ответить
А також зе, бо це буде не вихід на квн, та й путєн не масляков
12.05.2025 11:55 Ответить
Має!
12.05.2025 11:47 Ответить
Коли вже до вас дійде, що щур-*****! не знає що це таке!( і не хоче! знати,
12.05.2025 11:53 Ответить
"Путін має ..."
Пан Леммі разом із "міністрами закордонних справ найбільших держав ЄС" (Джерело: https://censor.net/ua/n3551712)

а) наївний
б) прикидається
в) відбуває номер
12.05.2025 11:54 Ответить
А також зе, бо це буде не вихід на квн, та й путєн не масляков
12.05.2025 11:55 Ответить
Цинічні клоуни
12.05.2025 11:58 Ответить
Ще раз повторюю, Європа і досі живе в світі ілюзій ...
12.05.2025 12:03 Ответить
А як не поставиться, то що?

Пекельні санкції з 12.5.25 за порушення припинення вогню?
12.05.2025 12:38 Ответить
Європейські лідери сподівалися, що загнали пуйла в глухий кут (зустріч 10 травня в Києві), але тут з подачі раши винурили Трамп і зеля і все похерили... Дивіться детальний аналіз жахливої ​​ситуації від Тараса Чорновола https://youtu.be/OTXaic8NJAA
12.05.2025 12:52 Ответить
Путін має серйозно поставитися до мирних переговорів...

А то що? Як у старому анекдоті - буде те, що й вчора? Рашисти наплюють на мирні переговори...
12.05.2025 12:55 Ответить
 
 