Путин должен серьезно отнестись к мирным переговорам, - Лемми

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми перед встречей с министрами иностранных дел крупнейших государств ЕС в Лондоне заявил, что российский президент Владимир Путин должен серьезно отнестись к участию в мирных переговорах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Глава внешнеполитического ведомства Британии высоко оценил президента Украины Владимира Зеленского за его "готовность к переговорам".

Он также добавил, что "пришло время Путину серьезно отнестись к миру в Европе, серьезно отнестись к прекращению огня и серьезно отнестись к переговорам".

Лемми также повторил текущую позицию, что европейские лидеры "готовы, если Путин не проявит серьезности".

Напомним, 12 мая в Лондоне проходит встреча глав МИД ЕС. На ней должны обсудить поддержку Украины и европейскую безопасность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио обсудил с Лемми ситуацию в Украине: главным приоритетом остается прекращение боевых действий