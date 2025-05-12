Путин должен серьезно отнестись к мирным переговорам, - Лемми
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми перед встречей с министрами иностранных дел крупнейших государств ЕС в Лондоне заявил, что российский президент Владимир Путин должен серьезно отнестись к участию в мирных переговорах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Глава внешнеполитического ведомства Британии высоко оценил президента Украины Владимира Зеленского за его "готовность к переговорам".
Он также добавил, что "пришло время Путину серьезно отнестись к миру в Европе, серьезно отнестись к прекращению огня и серьезно отнестись к переговорам".
Лемми также повторил текущую позицию, что европейские лидеры "готовы, если Путин не проявит серьезности".
Напомним, 12 мая в Лондоне проходит встреча глав МИД ЕС. На ней должны обсудить поддержку Украины и европейскую безопасность.
Пан Леммі разом із "міністрами закордонних справ найбільших держав ЄС" (Джерело: https://censor.net/ua/n3551712)
а) наївний
б) прикидається
в) відбуває номер
Пекельні санкції з 12.5.25 за порушення припинення вогню?
А то що? Як у старому анекдоті - буде те, що й вчора? Рашисти наплюють на мирні переговори...