Путін має серйозно поставитися до мирних переговорів, - Леммі
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі перед зустріччю з міністрами закордонних справ найбільших держав ЄС у Лондоні заявив, що російський президент Володимир Путін повинен серйозно поставитися до участі в мирних переговорах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Очільник зовнішньополітичного відомства Британії високо оцінив президента України Володимира Зеленського за його "готовність до переговорів".
Він також додав, що "настав час Путіну серйозно поставитися до миру в Європі, серйозно поставитися до припинення вогню і серйозно поставитися до переговорів".
Леммі також повторив поточну позицію, що європейські лідери "готові, якщо Путін не виявить серйозності".
Нагадаємо, 12 травня у Лондоні проходить зустріч глав МЗС ЄС. На ній мають обговорити підтримку України і європейську безпеку.
Пан Леммі разом із "міністрами закордонних справ найбільших держав ЄС" (Джерело: https://censor.net/ua/n3551712)
а) наївний
б) прикидається
в) відбуває номер
Пекельні санкції з 12.5.25 за порушення припинення вогню?
А то що? Як у старому анекдоті - буде те, що й вчора? Рашисти наплюють на мирні переговори...