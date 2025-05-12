УКР
Новини Зустріч глав МЗС ЄС
Путін має серйозно поставитися до мирних переговорів, - Леммі

Девід Леммі перед зустріччю у Лондоні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі перед зустріччю з міністрами закордонних справ найбільших держав ЄС у Лондоні заявив, що російський президент Володимир Путін повинен серйозно поставитися до участі в мирних переговорах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Очільник зовнішньополітичного відомства Британії високо оцінив президента України Володимира Зеленського за його "готовність до переговорів".

Він також додав, що "настав час Путіну серйозно поставитися до миру в Європі, серйозно поставитися до припинення вогню і серйозно поставитися до переговорів".

Леммі також повторив поточну позицію, що європейські лідери "готові, якщо Путін не виявить серйозності".

Нагадаємо, 12 травня у Лондоні проходить зустріч глав МЗС ЄС. На ній мають обговорити підтримку України і європейську безпеку.

путін володимир Леммі Девід
Має!
показати весь коментар
12.05.2025 11:47 Відповісти
Коли вже до вас дійде, що щур-*****! не знає що це таке!( і не хоче! знати,
показати весь коментар
12.05.2025 11:53 Відповісти
"Путін має ..."
Пан Леммі разом із "міністрами закордонних справ найбільших держав ЄС" (Джерело: https://censor.net/ua/n3551712)

а) наївний
б) прикидається
в) відбуває номер
показати весь коментар
12.05.2025 11:54 Відповісти
А також зе, бо це буде не вихід на квн, та й путєн не масляков
показати весь коментар
12.05.2025 11:55 Відповісти
Цинічні клоуни
показати весь коментар
12.05.2025 11:58 Відповісти
Ще раз повторюю, Європа і досі живе в світі ілюзій ...
показати весь коментар
12.05.2025 12:03 Відповісти
А як не поставиться, то що?

Пекельні санкції з 12.5.25 за порушення припинення вогню?
показати весь коментар
12.05.2025 12:38 Відповісти
Європейські лідери сподівалися, що загнали пуйла в глухий кут (зустріч 10 травня в Києві), але тут з подачі раши винурили Трамп і зеля і все похерили... Дивіться детальний аналіз жахливої ​​ситуації від Тараса Чорновола https://youtu.be/OTXaic8NJAA
показати весь коментар
12.05.2025 12:52 Відповісти
Путін має серйозно поставитися до мирних переговорів...

А то що? Як у старому анекдоті - буде те, що й вчора? Рашисти наплюють на мирні переговори...
показати весь коментар
12.05.2025 12:55 Відповісти
 
 