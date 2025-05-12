Європа та Україна прагнуть миру. Путін та Росія мають дати відповідь, - глава МЗС Іспанії Альбарес

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав РФ дати свою відповідь на пропозицію щодо 30-денного припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це Альбарес заявив перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Лондоні.

"Європейці хочуть миру, Україна хоче миру. Тепер Росія та Володимир Путін мають дати свою відповідь", - зазначив глава МЗС Іспанії.

Альбарес додав, що Іспанія "готова продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно". При цьому, застеріг, що перемир'я не є самоціллю, і зазначив, що потенційна зустріч у Стамбулі наприкінці цього тижня повинна відбутися лише за умови, що вона стане "першим кроком на шляху до справедливого і тривалого миру".

"Якщо це лише спосіб затягнути час і відкласти вирішення проблеми, то це не має сенсу", – вважає іспанський міністр.

Нагадаємо, 12 травня у Лондоні проходить зустріч глав МЗС ЄС. На ній мають обговорити підтримку України і європейську безпеку.

Перед її початком міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що російський президент Володимир Путін повинен серйозно поставитися до участі в мирних переговорах.

