Європа та Україна прагнуть миру. Путін та Росія мають дати відповідь, - глава МЗС Іспанії Альбарес

Хосе Мануель Альбарес про пеерговори у Стамбулі

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав РФ дати свою відповідь на пропозицію щодо 30-денного припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це Альбарес заявив перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Лондоні.

"Європейці хочуть миру, Україна хоче миру. Тепер Росія та Володимир Путін мають дати свою відповідь", - зазначив глава МЗС Іспанії.

Альбарес додав, що Іспанія "готова продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно". При цьому, застеріг, що перемир'я не є самоціллю, і зазначив, що потенційна зустріч у Стамбулі наприкінці цього тижня повинна відбутися лише за умови, що вона стане "першим кроком на шляху до справедливого і тривалого миру".

"Якщо це лише спосіб затягнути час і відкласти вирішення проблеми, то це не має сенсу", – вважає іспанський міністр.

Нагадаємо, 12 травня у Лондоні проходить зустріч глав МЗС ЄС. На ній мають обговорити підтримку України і європейську безпеку.

Перед її початком міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що російський президент Володимир Путін повинен серйозно поставитися до участі в мирних переговорах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона дійсно хотіла миру і сіла за стіл переговорів з Україною, - Каллас

путін володимир (24596) Альбарес Хосе Мануель (20)
Це лише спосіб затягнути час і провести запланований літній наступ
12.05.2025 12:58 Відповісти
Дивно що Європу в першу чергу хвилюють не санкції проти росії за порушення перемир'я і не допомога Україні, яку там постійно "мають посилити" - а все що стосується переговорів.
12.05.2025 13:00 Відповісти
роССія вже вам сказала, що їй треба ліквідувати причини виникнення конфлікта. Тобто існування України як держави і українців як нації.
12.05.2025 13:04 Відповісти
Відповідь проста: хотітє міра - прінімайтє наші условія. Нє прінімаєтє условія - міра, значіт, нє хотітє, ну тогда самі воюйтє дальшє.
12.05.2025 13:05 Відповісти
***** заганяють в кут,навіть китайці за перемир'я.Вже скоро сутки як кремль мовчить,явно щорозгублені таким поворотом подій.Зеленський його явно переграв вчоршнйою стрілкою в Стамбулі.Дуже цікаво буде наблюдати як ***** буде викручуватися
12.05.2025 13:06 Відповісти
Таке враження, що Всесвіт було створено навіть не 6 тисяч років назад, як по Біблії, а у 2022 році...ну є ж історичний контекст...хоча б якесь ЮНЕСКО прокоментувало усі ці "історичні" хворобливі марення путіна, бо політичним діячам мабуть часу не вистачає зазирнути в історичну логіку процесу...
12.05.2025 13:27 Відповісти
Дасть, дасть він вам відповідь... дронами й КАБами
12.05.2025 13:59 Відповісти
Це виглядає так ніби поліція вийшла до журналістів з заявою до серійного маніяка, який на волі і постійно вбиває, з вимогою зупинитися 🤦🤦🤦
