УКР
Новини Зустріч глав МЗС ЄС
Ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона дійсно хотіла миру і сіла за стіл переговорів з Україною, - Каллас

Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас на зустрічі глав МЗС країн ЄС закликала до припинення вогню в Україні, звинувативши Росію в тому, що вона "грає в ігри".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Вона зазначила, що цієї ночі Росія атакувала Україну більш ніж 100 безпілотниками.

"Ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона справді захотіла миру, сіла і поговорила з Україною", - каже вона.

Вона підкреслила, що першочерговим має бути припинення вогню, а потім - переговори.

"Якщо вони це роблять, якщо вони продовжують бомбити Україну весь час, якщо немає припинення вогню, переговори під вогнем неможливі", - заявила Каллас.

Також Каллас анонсувала підписання угоди про співпрацю між ЄС і Великою Британією у сфері оборони і безпеки. Вона сказала, що ці відносини "дуже важливі в цей дуже неспокійний час" і що вона сподівається, що "ми підпишемо цю угоду" на саміті.

Відповідаючи на запитання про конкретні сфери, які вона може охоплювати, вона вказала на кібербезпеку, реагування на кризи і співпрацю, а також "різні теми, де ми вже обмінюємося інформацією, розвідданими і всіма тими фактами, які роблять нас обох сильнішими".

Нагадаємо, 12 травня у Лондоні проходить зустріч глав МЗС ЄС. На ній мають обговорити підтримку України і європейську безпеку.

Перед її початком міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що російський президент Володимир Путін повинен серйозно поставитися до участі в мирних переговорах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина очікує, що Росія погодиться на припинення вогню, - Вадефуль

путін володимир (24596) росія (67230) Каллас Кая (324)
Топ коментарі
+4
Треба Найпотужнішого вдягнути у латекс і випустити на стадіон у Стамбул...
показати весь коментар
12.05.2025 12:56 Відповісти
+3
П#здіти не мішки грузити
показати весь коментар
12.05.2025 12:44 Відповісти
+3
Боже,да мала росія вас на увазі.Послухайте Соловьева,що він з вами хоче зробити.Це він через себе передае бажання путіна.Ви просто якщо не дурні,то самогубці.
показати весь коментар
12.05.2025 12:49 Відповісти
П#здіти не мішки грузити
показати весь коментар
12.05.2025 12:44 Відповісти
Вже почали, рухаються від польського кордону.
показати весь коментар
12.05.2025 12:46 Відповісти
Європа не усвідомлює, що має справу з Антихристом.
показати весь коментар
12.05.2025 12:49 Відповісти
Боже,да мала росія вас на увазі.Послухайте Соловьева,що він з вами хоче зробити.Це він через себе передае бажання путіна.Ви просто якщо не дурні,то самогубці.
показати весь коментар
12.05.2025 12:49 Відповісти
Так, вливати на рашу можна і треба тільки тими зсобами, які вбивають, причому - масово
показати весь коментар
12.05.2025 13:25 Відповісти
Давить нужно так, чтобы выпиз"ячить кацапов из Украины. Никакие переговоры для нас добром не закончатся ИЛИ им просто не будет конца, что означает просто-напросто заморозку нынешнего состояния.
показати весь коментар
12.05.2025 12:51 Відповісти
То чому не давиш?
показати весь коментар
12.05.2025 15:15 Відповісти
Треба Найпотужнішого вдягнути у латекс і випустити на стадіон у Стамбул...
показати весь коментар
12.05.2025 12:56 Відповісти
І як, чините, чи так, чисто поговорити?
показати весь коментар
12.05.2025 13:01 Відповісти
Доки існує заборона лупити по території кацапляндії, доки її населення спить спокійно - нічого не буде. Треба так само валити по енергетиці, *******. Руйнувати не тільки військову, а й цивільну інфраструктуру.
показати весь коментар
12.05.2025 13:01 Відповісти
свиням слова не давали - рило і пнх
показати весь коментар
12.05.2025 13:09 Відповісти
Губами ?
показати весь коментар
12.05.2025 13:07 Відповісти
Зараз воно так говорить. Коли стане "екс-", почне говорити зовсім інше.
показати весь коментар
12.05.2025 13:09 Відповісти
 
 