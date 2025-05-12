Ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона дійсно хотіла миру і сіла за стіл переговорів з Україною, - Каллас

Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас на зустрічі глав МЗС країн ЄС закликала до припинення вогню в Україні, звинувативши Росію в тому, що вона "грає в ігри".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Вона зазначила, що цієї ночі Росія атакувала Україну більш ніж 100 безпілотниками.

"Ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона справді захотіла миру, сіла і поговорила з Україною", - каже вона.

Вона підкреслила, що першочерговим має бути припинення вогню, а потім - переговори.

"Якщо вони це роблять, якщо вони продовжують бомбити Україну весь час, якщо немає припинення вогню, переговори під вогнем неможливі", - заявила Каллас.

Також Каллас анонсувала підписання угоди про співпрацю між ЄС і Великою Британією у сфері оборони і безпеки. Вона сказала, що ці відносини "дуже важливі в цей дуже неспокійний час" і що вона сподівається, що "ми підпишемо цю угоду" на саміті.

Відповідаючи на запитання про конкретні сфери, які вона може охоплювати, вона вказала на кібербезпеку, реагування на кризи і співпрацю, а також "різні теми, де ми вже обмінюємося інформацією, розвідданими і всіма тими фактами, які роблять нас обох сильнішими".

Нагадаємо, 12 травня у Лондоні проходить зустріч глав МЗС ЄС. На ній мають обговорити підтримку України і європейську безпеку.

Перед її початком міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що російський президент Володимир Путін повинен серйозно поставитися до участі в мирних переговорах.

