Німеччина очікує, що Росія погодиться на припинення вогню, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль зробив заяву у Лондоні

На зустрічі глав МЗС країн міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін очікує, що Росія погодиться на припинення вогню, а потім буде готова до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Очільник МЗС Німеччини також наголосив, що його країна готова продовжувати постачання зброї на Україну за відсутності перемир'я між Києвом і Москвою. Та висловив упевненість, що Берлін надасть додаткові пакети військової допомоги, якщо переговори про припинення вогню не розпочнуться.

Нагадаємо, 12 травня у Лондоні проходить зустріч глав МЗС ЄС. На ній мають обговорити підтримку України і європейську безпеку. 

Перед її початком міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що російський президент Володимир Путін повинен серйозно поставитися до участі в мирних переговорах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Німеччини наполягає, що Росія має погодитися на 30-денне безумовне припинення вогню до початку мирних переговорів

+5
Блажен хто вірує
12.05.2025 12:06
+2
Надєжди в'юношей піталі...
12.05.2025 12:09
+1
>> Берлін очікує....

А як Клоппенбург очікує -- ви навіть собі не уявляєте!!!
12.05.2025 12:06
Саме так, вони - одне з двох - або ідіоти, або свідомо жують шмарклі. І те, і і інше не має сенсу. Все одно треба розбиратися з ситуацією. І навіть дитині зрозуміло, що лаптів можна вгамувати тільки потужною зброєю, ігноруванням їх ниття і позбавленням грошея на корм кацапу... так, щоб йому й на глод не вистачало
12.05.2025 12:14
дбл ?
одні вже "думали"
12.05.2025 12:34
Не Вадефуль, а якийсь Вундервафль. Не розуміє, що переговори з терористом - маніяком марні.
12.05.2025 12:15
Очікуйте далі, головне - рухів різких не робити, нє провоціровать. А там воно з часом якось саме.
12.05.2025 12:34
Професійні ждуни.
12.05.2025 12:35
Як до цих толерастів не дойде, що оце очікування, соплежуйство, це взагалі в голос промовляти заборонено, це позиція Слабості і ущєрбності чмошності, які закликають ман'яки зупинутись.
12.05.2025 12:57
Який же він потужний, цей ждун-вундервафль .

а не уточнив, скільки буде чекати? Та і в принципі цікаво, скільки трамп, ЄС і всі будуть чекати. Навіщо допомога Україні і санкції на парашу. А вдруг наступіт мір ?
12.05.2025 13:39
 
 