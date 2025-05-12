Німеччина очікує, що Росія погодиться на припинення вогню, - Вадефуль

На зустрічі глав МЗС країн міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін очікує, що Росія погодиться на припинення вогню, а потім буде готова до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Очільник МЗС Німеччини також наголосив, що його країна готова продовжувати постачання зброї на Україну за відсутності перемир'я між Києвом і Москвою. Та висловив упевненість, що Берлін надасть додаткові пакети військової допомоги, якщо переговори про припинення вогню не розпочнуться.

Нагадаємо, 12 травня у Лондоні проходить зустріч глав МЗС ЄС. На ній мають обговорити підтримку України і європейську безпеку.

Перед її початком міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що російський президент Володимир Путін повинен серйозно поставитися до участі в мирних переговорах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Німеччини наполягає, що Росія має погодитися на 30-денне безумовне припинення вогню до початку мирних переговорів