Германия ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, - Вадефуль
На встрече глав МИД стран министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, а затем будет готова к переговорам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Глава МИД Германии также подчеркнул, что его страна готова продолжать поставки оружия на Украину при отсутствии перемирия между Киевом и Москвой. И выразил уверенность, что Берлин предоставит дополнительные пакеты военной помощи, если переговоры о прекращении огня не начнутся.
Напомним, 12 мая в Лондоне проходит встреча глав МИД ЕС. На ней должны обсудить поддержку Украины и европейскую безопасность.
Перед ее началом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что российский президент Владимир Путин должен серьезно отнестись к участию в мирных переговорах.
одні вже "думали"
А як Клоппенбург очікує -- ви навіть собі не уявляєте!!!
а не уточнив, скільки буде чекати? Та і в принципі цікаво, скільки трамп, ЄС і всі будуть чекати. Навіщо допомога Україні і санкції на парашу. А вдруг наступіт мір ?