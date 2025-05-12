Германия ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, - Вадефуль

На встрече глав МИД стран министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, а затем будет готова к переговорам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Глава МИД Германии также подчеркнул, что его страна готова продолжать поставки оружия на Украину при отсутствии перемирия между Киевом и Москвой. И выразил уверенность, что Берлин предоставит дополнительные пакеты военной помощи, если переговоры о прекращении огня не начнутся.

Напомним, 12 мая в Лондоне проходит встреча глав МИД ЕС. На ней должны обсудить поддержку Украины и европейскую безопасность.

Перед ее началом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что российский президент Владимир Путин должен серьезно отнестись к участию в мирных переговорах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство Германии настаивает, что Россия должна согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня до начала мирных переговоров