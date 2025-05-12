РУС
Германия ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль сделал заявление в Лондоне

На встрече глав МИД стран министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, а затем будет готова к переговорам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Глава МИД Германии также подчеркнул, что его страна готова продолжать поставки оружия на Украину при отсутствии перемирия между Киевом и Москвой. И выразил уверенность, что Берлин предоставит дополнительные пакеты военной помощи, если переговоры о прекращении огня не начнутся.

Напомним, 12 мая в Лондоне проходит встреча глав МИД ЕС. На ней должны обсудить поддержку Украины и европейскую безопасность.

Перед ее началом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что российский президент Владимир Путин должен серьезно отнестись к участию в мирных переговорах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство Германии настаивает, что Россия должна согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня до начала мирных переговоров

Топ комментарии
+5
Блажен хто вірує
показать весь комментарий
12.05.2025 12:06 Ответить
+2
Надєжди в'юношей піталі...
показать весь комментарий
12.05.2025 12:09 Ответить
+1
>> Берлін очікує....

А як Клоппенбург очікує -- ви навіть собі не уявляєте!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 12:06 Ответить
Блажен хто вірує
показать весь комментарий
12.05.2025 12:06 Ответить
Саме так, вони - одне з двох - або ідіоти, або свідомо жують шмарклі. І те, і і інше не має сенсу. Все одно треба розбиратися з ситуацією. І навіть дитині зрозуміло, що лаптів можна вгамувати тільки потужною зброєю, ігноруванням їх ниття і позбавленням грошея на корм кацапу... так, щоб йому й на глод не вистачало
показать весь комментарий
12.05.2025 12:14 Ответить
дбл ?
одні вже "думали"
показать весь комментарий
12.05.2025 12:34 Ответить
>> Берлін очікує....

А як Клоппенбург очікує -- ви навіть собі не уявляєте!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 12:06 Ответить
Надєжди в'юношей піталі...
показать весь комментарий
12.05.2025 12:09 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 12:09 Ответить
Не Вадефуль, а якийсь Вундервафль. Не розуміє, що переговори з терористом - маніяком марні.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:15 Ответить
Очікуйте далі, головне - рухів різких не робити, нє провоціровать. А там воно з часом якось саме.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:34 Ответить
Професійні ждуни.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:35 Ответить
Як до цих толерастів не дойде, що оце очікування, соплежуйство, це взагалі в голос промовляти заборонено, це позиція Слабості і ущєрбності чмошності, які закликають ман'яки зупинутись.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:57 Ответить
Який же він потужний, цей ждун-вундервафль .

а не уточнив, скільки буде чекати? Та і в принципі цікаво, скільки трамп, ЄС і всі будуть чекати. Навіщо допомога Україні і санкції на парашу. А вдруг наступіт мір ?
показать весь комментарий
12.05.2025 13:39 Ответить
 
 