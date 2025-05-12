Мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она действительно хотела мира и села за стол переговоров с Украиной, - Каллас

Высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас на встрече глав МИД стран ЕС призвала к прекращению огня в Украине, обвинив Россию в том, что она "играет в игры".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Она отметила, что этой ночью Россия атаковала Украину более чем 100 беспилотниками.

"Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она действительно захотела мира, села и поговорила с Украиной", - говорит она.

Она подчеркнула, что первоочередным должно быть прекращение огня, а затем - переговоры.

"Если они это делают, если они продолжают бомбить Украину все время, если нет прекращения огня, переговоры под огнем невозможны", - заявила Каллас.

Также Каллас анонсировала подписание соглашения о сотрудничестве между ЕС и Великобританией в сфере обороны и безопасности. Она сказала, что эти отношения "очень важны в это очень неспокойное время" и что она надеется, что "мы подпишем это соглашение" на саммите.

Отвечая на вопрос о конкретных сферах, которые она может охватывать, она указала на кибербезопасность, реагирование на кризисы и сотрудничество, а также "различные темы, где мы уже обмениваемся информацией, разведданными и всеми теми фактами, которые делают нас обоих сильнее".

Напомним, 12 мая в Лондоне проходит встреча глав МИД ЕС. На ней должны обсудить поддержку Украины и европейскую безопасность.

Перед ее началом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что российский президент Владимир Путин должен серьезно отнестись к участию в мирных переговорах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, - Вадефуль