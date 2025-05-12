РУС
Встреча глав МИД ЕС
Мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она действительно хотела мира и села за стол переговоров с Украиной, - Каллас

Высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас на встрече глав МИД стран ЕС призвала к прекращению огня в Украине, обвинив Россию в том, что она "играет в игры".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Она отметила, что этой ночью Россия атаковала Украину более чем 100 беспилотниками.

"Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она действительно захотела мира, села и поговорила с Украиной", - говорит она.

Она подчеркнула, что первоочередным должно быть прекращение огня, а затем - переговоры.

"Если они это делают, если они продолжают бомбить Украину все время, если нет прекращения огня, переговоры под огнем невозможны", - заявила Каллас.

Также Каллас анонсировала подписание соглашения о сотрудничестве между ЕС и Великобританией в сфере обороны и безопасности. Она сказала, что эти отношения "очень важны в это очень неспокойное время" и что она надеется, что "мы подпишем это соглашение" на саммите.

Отвечая на вопрос о конкретных сферах, которые она может охватывать, она указала на кибербезопасность, реагирование на кризисы и сотрудничество, а также "различные темы, где мы уже обмениваемся информацией, разведданными и всеми теми фактами, которые делают нас обоих сильнее".

Напомним, 12 мая в Лондоне проходит встреча глав МИД ЕС. На ней должны обсудить поддержку Украины и европейскую безопасность.

Перед ее началом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что российский президент Владимир Путин должен серьезно отнестись к участию в мирных переговорах.

путин владимир россия Каллас Кая
Топ комментарии
+4
Треба Найпотужнішого вдягнути у латекс і випустити на стадіон у Стамбул...
показать весь комментарий
12.05.2025 12:56 Ответить
+3
П#здіти не мішки грузити
показать весь комментарий
12.05.2025 12:44 Ответить
+3
Боже,да мала росія вас на увазі.Послухайте Соловьева,що він з вами хоче зробити.Це він через себе передае бажання путіна.Ви просто якщо не дурні,то самогубці.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
П#здіти не мішки грузити
показать весь комментарий
12.05.2025 12:44 Ответить
Вже почали, рухаються від польського кордону.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:46 Ответить
Європа не усвідомлює, що має справу з Антихристом.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:49 Ответить
Боже,да мала росія вас на увазі.Послухайте Соловьева,що він з вами хоче зробити.Це він через себе передае бажання путіна.Ви просто якщо не дурні,то самогубці.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:49 Ответить
Так, вливати на рашу можна і треба тільки тими зсобами, які вбивають, причому - масово
показать весь комментарий
12.05.2025 13:25 Ответить
Давить нужно так, чтобы выпиз"ячить кацапов из Украины. Никакие переговоры для нас добром не закончатся ИЛИ им просто не будет конца, что означает просто-напросто заморозку нынешнего состояния.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:51 Ответить
То чому не давиш?
показать весь комментарий
12.05.2025 15:15 Ответить
Треба Найпотужнішого вдягнути у латекс і випустити на стадіон у Стамбул...
показать весь комментарий
12.05.2025 12:56 Ответить
І як, чините, чи так, чисто поговорити?
показать весь комментарий
12.05.2025 13:01 Ответить
Доки існує заборона лупити по території кацапляндії, доки її населення спить спокійно - нічого не буде. Треба так само валити по енергетиці, *******. Руйнувати не тільки військову, а й цивільну інфраструктуру.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:01 Ответить
свиням слова не давали - рило і пнх
показать весь комментарий
12.05.2025 13:09 Ответить
Губами ?
показать весь комментарий
12.05.2025 13:07 Ответить
Зараз воно так говорить. Коли стане "екс-", почне говорити зовсім інше.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:09 Ответить
 
 