До Києва прибули глава дипломатії ЄС Каллас та міністри країн-членів Євросоюзу. ВIДЕО

Зранку 31 березня до Києва з візитом приїхала очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас разом із міністрами ЗС країн-членів Євросоюзу. Візит відбувається у роковини різанини в Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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"Ласкаво просимо до Києва, дорогі європейські друзі, Кає Каллас та колеги — європейські міністри! Сьогодні ми вшановуємо трагічну річницю Бучанської різанини. Того дня жахливі кадри вбитих мирних жителів сколихнули весь світ до глибини душі", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, що така потужна європейська присутність у цей день демонструє, що правосуддя за цей та інші злочини росії є неминучим.

"Повне притягнення до відповідальності за злочини Росії є життєво необхідним для відновлення справедливості в Європі.

І сьогодні ми просуватимемо зусилля в цьому напрямі", - зазначив глава МЗС.

Сибіга нагадав, що на ці дні також припадає четверта річниця відтоді, як Україна почала звільняти Київщину та інші території, окуповані Росією у 2022 році.

"Цей візит - знак справжньої мужності й солідарності з Україною. Я вдячний високій представниці ЄС Кає Каллас і всім європейським колегам, які сьогодні приїхали в Україну", - написав Сибіга.

Деталі візиту

За інформацією Європейської служби зовнішніх справ, Каллас проведе у Києві неформальне засідання Ради ЄС із закордонних справ. Візит завершиться церемонією передачі енергетичного обладнання для українських залізниць.

За даними EEAS, міністри також відвідають Бучу в Київській області України, де в березні 2022 року сталося масове вбивство мирних громадян, що супроводжувалося випадками мародерства, викрадень і тортур.

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