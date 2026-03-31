Каллас о 20-м пакете санкций и займе в 90 млрд евро: Хороших новостей нет, работа продолжается

Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что блок работает над принятием 20-го пакета санкций против РФ и предоставлением кредита в размере 90 млрд евро для Украины.

Об этом она заявила во время общения со СМИ в Буче, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, у нас есть некоторые препятствия на пути к 20-му санкционному пакету, а также к выплате кредита. Работа над их преодолением продолжается, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить хороших новостей.

Мы все еще работаем и надеемся, что получим это решение на следующем заседании Европейского Совета", - отметила она.

