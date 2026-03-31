Санкции ЕС против России Блокировка Орбаном кредита для Украины
Каллас о 20-м пакете санкций и займе в 90 млрд евро: Хороших новостей нет, работа продолжается

Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что блок работает над принятием 20-го пакета санкций против РФ и предоставлением кредита в размере 90 млрд евро для Украины.

Об этом она заявила во время общения со СМИ в Буче, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, у нас есть некоторые препятствия на пути к 20-му санкционному пакету, а также к выплате кредита. Работа над их преодолением продолжается, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить хороших новостей.

Мы все еще работаем и надеемся, что получим это решение на следующем заседании Европейского Совета", - отметила она.

Читайте: Зеленский о последствиях блокирования кредита на 90 млрд евро: Украина может не успеть подготовиться к зиме

Читайте: Каллас во время визита в Бучу: Европа не позволит Украине исчезнуть из поля зрения

Після виборів в Угорщині шось проясниться а зараз балачки
31.03.2026 11:59 Ответить
Не проясниться. Назначать ще одного клоуна, який буде все блокувати.
31.03.2026 12:03 Ответить
"Денег нет но вы держитесь" Где то я уже слышал эту фразу.
31.03.2026 12:00 Ответить
Вони працюють.... Досить горбатого валяти. А хто буде назначений в ЄС відповідальним за всі негаразди після вильоту орбана?
31.03.2026 12:02 Ответить
фіца.
31.03.2026 12:09 Ответить
Цікаво, бомжі забороняють використовувати гроші, країнам які ці гроші дають. Не пора вже відправити цей бомжатник до їхнього ідола ху...ла
31.03.2026 12:09 Ответить
повоюйте пока забесплатно
31.03.2026 12:12 Ответить
Таке відчуття, наче Європа рада мати в своєму складі манкуртів типу Обрана та Фіцо. Мовляв, ну ви ж бачите , українці , ми вам виділили 90 ярдів , але ж угорці проти. .так що, вибачайте.
Якщо би хотіли, давно би дали під сраку тим гебешним свиням і вирішили все більшістю голосів , але ніт.
31.03.2026 12:19 Ответить
Так а ***** ти сюди приїхало???
31.03.2026 12:27 Ответить
Завжди веселять фрази "робота триває", "ми працюємо" від шобли професійних киздунів (в гарному сенсі цього слова). Дивіться не надірвіться, робітнички .
31.03.2026 12:30 Ответить
Свириденко з членами ОЗУ міндіча-єрмака, глибоко зтурбовані!!
Якже тоді вони двушечку на мацкву відправлять???!??
31.03.2026 12:34 Ответить
 
 